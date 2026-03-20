Sony World Photography Awards 2026: Φοιτήτρια από το Αμβούργο κερδίζει το νέο ευρωπαϊκό βραβείο

Η νέα κατηγορία αναδεικνύει ανερχόμενα ταλέντα από όλη την Ευρώπη, με τη φετινή νικήτρια να εστιάζει σε ζητήματα ταυτότητας μέσα σε θεσμικά περιβάλλοντα. Τα έργα παρουσιάζονται σε έκθεση στο Λονδίνο, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή των νέων δημιουργών.
Τα Sony World Photography Awards 2026 ανακοίνωσαν τους νικητές του νέου Ευρωπαϊκού Βραβείου Φοιτητών, μιας νέας κατηγορίας που στόχο έχει να αναδείξει τα πιο αξιόλογα νεαρά ταλέντα σε όλη την Ευρώπη.
Το φετινό, πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην Τερέζα Χάλμπραϊτερ από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Αμβούργου, στη Γερμανία.
Η βραβευμένη σειρά της Χάλμπραϊτερ με τίτλο Stillgestanden («Προσοχή!») εξερευνά τη θηλυκότητα και την ατομικότητα στις ανδροκρατούμενες Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας.
Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες κινούνται ανάμεσα στην τρυφερότητα και τη σκληρότητα, αποτυπώνοντας σύνθετες ταυτότητες σε διάλογο με τους θεσμούς στους οποίους ανήκουν.
Οι τέσσερις ακόμη φοιτητές που βρέθηκαν στη βραχεία λίστα του βραβείου εξερεύνησαν ένα εύρος θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών περιβαλλοντικών καταστροφών και της φιλίας.