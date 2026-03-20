Sony World Photography Awards 2026: Φοιτήτρια από το Αμβούργο κερδίζει το νέο ευρωπαϊκό βραβείο

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 17:00

Η νέα κατηγορία αναδεικνύει ανερχόμενα ταλέντα από όλη την Ευρώπη, με τη φετινή νικήτρια να εστιάζει σε ζητήματα ταυτότητας μέσα σε θεσμικά περιβάλλοντα. Τα έργα παρουσιάζονται σε έκθεση στο Λονδίνο, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή των νέων δημιουργών.

Τα Sony World Photography Awards 2026 ανακοίνωσαν τους νικητές του νέου Ευρωπαϊκού Βραβείου Φοιτητών, μιας νέας κατηγορίας που στόχο έχει να αναδείξει τα πιο αξιόλογα νεαρά ταλέντα σε όλη την Ευρώπη.

Το φετινό, πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην Τερέζα Χάλμπραϊτερ από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Αμβούργου, στη Γερμανία.

Η βραβευμένη σειρά της Χάλμπραϊτερ με τίτλο Stillgestanden («Προσοχή!») εξερευνά τη θηλυκότητα και την ατομικότητα στις ανδροκρατούμενες Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας.

Φωτογραφίες από τη σειρά Teresa Halbreiter, Germany, Winner, European Student Award, Sony World Photography Awards 2026

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες κινούνται ανάμεσα στην τρυφερότητα και τη σκληρότητα, αποτυπώνοντας σύνθετες ταυτότητες σε διάλογο με τους θεσμούς στους οποίους ανήκουν.

Οι τέσσερις ακόμη φοιτητές που βρέθηκαν στη βραχεία λίστα του βραβείου εξερεύνησαν ένα εύρος θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών περιβαλλοντικών καταστροφών και της φιλίας.

Φωτογραφία της υποψήφιας φοιτήτριας Laura Anna Rossa από τη Σχολή Τεχνών LUCA School of Arts Sint Lukas Βρυξέλλες, Βέλγιο. Laura Anna Rossa, Belgium, Shortlist, European Student Award, Sony World Photography Awards 2026.

Φωτογραφία του υποψήφιου φοιτητή Albert Słowiński από την Ακαδημία Τέχνης στο Szczecin της Πολωνίας. Albert Słowiński, Poland, Shortlist, European Student Award, Sony World Photography Awards 2026.

Φωτογραφία της υποψήφιας φοιτήτριας Laurie Broughton από το University of West England, Ηνωμένο Βασίλειο. Laurie Broughton, United Kingdom, Shortlist, European Student Award, Sony World Photography Awards 2026.

Φωτογραφίες του επιλεγέντος μαθητή Bennet Böckstiegel από το Ostkreuzschule für Fotografie, Γερμανία. Bennet Böckstiegel, Germany, Shortlist, European Student Award, Sony World Photography Awards 2026.

ΠΗΓΗ: euronews.com