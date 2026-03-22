Αποκολλήθηκε το ένα φτερό του γλυπτού «Ίκαρος» στην Αγία Νάπα (φώτο)
Δημοσιεύθηκε 22.03.2026 19:00
Ζημιά παρουσιάζει το γλυπτό «Ίκαρος» στον παραλιακό πεζόδρομο της Αγία Νάπας, καθώς έχει αποκολληθεί το ένα από τα μεταλλικά του φτερά. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιεύτηκε φωτογραφία που καταγράφει μέρος του γλυπτού στο έδαφος.

Το έργο, δημιουργία του Κύπριου γλύπτη Πανίκκου Σπανού, τοποθετήθηκε τον Ιούλιο του 2020 στην είσοδο του παραλιακού πεζόδρομου της Αγίας Νάπας, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Συμποσίου Γλυπτικής του Δήμου Αγίας Νάπας, και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύγχρονα τοπόσημα της περιοχής. 

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, με ύψος περίπου 3,60 μέτρα και συνολικό ύψος που φτάνει τα 6,70 μέτρα μαζί με τη βάση, το γλυπτό αναπαριστά τον μυθικό Ίκαρο.

Δείτε φωτογραφία από την ολοκληρωμένη μορφή του έργου: 

