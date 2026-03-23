Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σημαντικές επιδόσεις η «Δημοπρασία Κυπριακής Τέχνης του 20ού Αιώνα» της Cypria Auctions

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 18:08

Iσχυρότερο αποτέλεσμα κατέγραψε έργο του Πολ Γεωργίου «The Boat» (1959) ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα έργα του Ανδρέα Χαραλαμπίδη.

Η Cypria Auctions ολοκλήρωσε τη δημοπρασία «20th Century Cypriot Art», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 στη Γκαλερί Κ στη Λευκωσία, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από Κύπριους και διεθνείς συλλέκτες και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική της κυπριακής τέχνης του 20ού αιώνα.

Ισχυρή ζήτηση για έργα του Πολ Γεωργίου

Τα ισχυρότερα αποτελέσματα της βραδιάς καταγράφηκαν για έργα του Πολ Γεωργίου (1901–1972). Το «The Boat» (1959) πωλήθηκε έναντι €43.897, ενώ το «Cypriot Archaic Figurine» (1958) έφτασε τα €15.050, αμφότερα εντός των εκτιμήσεών τους, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για το έργο του καλλιτέχνη.

Νέο ρεκόρ δημοπρασίας για τον Ανδρέα Χαραλαμπίδη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και τα έργα του Ανδρέα Χαραλαμπίδη, με το «Young Lady with a Bouquet» (1973) να πωλείται έναντι €20.067, ξεπερνώντας την εκτίμησή του και καταγράφοντας νέο ρεκόρ δημοπρασίας για τον καλλιτέχνη.

Σταθερά αποτελέσματα για καταξιωμένους Κύπριους καλλιτέχνες

Θετικά κινήθηκαν και τα έργα των Στας Παράσχου (1933–2014) και Γιώργου Σκοτεινού (1937–2022), τα οποία πωλήθηκαν εντός των εκτιμήσεών τους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία τους στην αγορά.

Κινητικότητα σε όλο το εύρος της δημοπρασίας

Αντίστοιχα, υπήρξε ουσιαστική κινητικότητα και στις χαμηλότερες και μεσαίες κατηγορίες τιμών, με έργα καλλιτεχνών όπως οι Ξάνθος Χατζησωτηρίου, Λευτέρης Οικονόμου, Καίτη Στεφανίδου, Γιώργος Κυριάκου, Στέλιος Βότσης, Ανδρέας Καραγιάν, Ανδρέας Χαραλάμπους, Glyn Hughes, Τάσος Στεφανίδης, Ανδρέας Ασπρόφτας, John Corbidge, και Δημήτρης Μιχλής να βρίσκουν αγοραστές.

Ιδιαίτερη ανταπόκριση σημειώθηκε και για έργα του Στυλιανού Αττεσλή, με αρκετά από αυτά να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις τους.

Ενδιαφέρον για σπάνιες εκδόσεις

Αντίστοιχη ήταν και η ανταπόκριση στις σπάνιες εκδόσεις και στους καταλόγους εκθέσεων που περιλαμβάνονταν στη δημοπρασία. Η πρώτη έκδοση (1772) του Giovanni Mariti για την Κουμανδαρία πωλήθηκε έναντι €6.071, ενώ το «Travels of Ali Bey» του Ali Bey El-Abbassi (πρώτη αγγλική έκδοση, 1816) έφτασε τα €4.856, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις τους.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον για την κυπριακή τέχνη του 20ού αιώνα, ιδιαίτερα για έργα που συνδυάζουν ισχυρή ταυτότητα με προσιτή τοποθέτηση στην αγορά.

Η Cypria Auctions συνεχίζει το πρόγραμμά της με επερχόμενες δημοπρασίες και νέες κατηγορίες που διευρύνουν το πεδίο της συλλογής και της επαφής με την κυπριακή καλλιτεχνική παραγωγή.

Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει την τιμή κατακύρωσης συν όλα τα άλλα κόστη που σχετίζονται με την πώληση. Ο κατάλογος με τα πλήρη αποτελέσματα της δημοπρασίας είναι διαθέσιμος στο:

www.cypriaauctions.com