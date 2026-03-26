«CARNE\VALE» στο Μουσείο Καρναβαλιού από τους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ

Δημοσιεύθηκε 26.03.2026 18:20

Μέσα από τα μάτια νέων εικαστικών, το καρναβάλι προσεγγίζεται ως ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που αφήνει ίχνη στον αστικό ιστό και στη συλλογική ταυτότητα της πόλης.

Η έκθεση στο Μουσείο Καρναβαλιού αποτελείται από ένα σύνολο εικαστικών έργων από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και προτείνει μια σύγχρονη, κριτική εικαστική παρέμβαση πάνω στην παράδοση του καρναβαλιού της Λεμεσού.

Μέσα από τα μάτια νέων εικαστικών, το καρναβάλι προσεγγίζεται ως ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που αφήνει ίχνη στον αστικό ιστό και στη συλλογική ταυτότητα της πόλης. Η έκθεση εστιάζει στις «δεύτερες» και «τρίτες» επιπτώσεις του καρναβαλιού: στην απομόνωση που μπορεί να βιώνεται μέσα στο πλήθος, στην επιτελεστική και επιφανειακή χαρά, στη μεταμφίεση της πολιτικής κριτικής, στην εμπορευματοποίηση της παράδοσης, αλλά και στις περιβαλλοντικές συνέπειες της γιορτής.Μέσα από βίντεο, ηχητικά τοπία, διαδραστικά έργα και εγκαταστάσεις, οι φοιτητές/τήτριες επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τον ίδιο τον χώρο ως πεδίο αναστοχασμού. Το δημόσιο θέαμα του καρναβαλιού μετατρέπεται σε αφορμή για προσωπικές αφηγήσεις και κοινωνικό σχολιασμό, οικοδομώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο προσωπείο/μάσκα και την ταυτότητα, στο εφήμερο και στο διαρκές, στη γιορτή και τις επιπτώσεις της στην πόλη και τους κατοίκους της.

Πληροφορίες

«CARNE/VALE» | Έργα φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 28 Μαρτίου, 19:00

Διάρκεια Έκθεσης: 28 Μαρτίου - 4 Απριλίου

Χώρος: Μουσείο Καρναβαλιού, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης