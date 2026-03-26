Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
«CARNE\VALE» στο Μουσείο Καρναβαλιού από τους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 26.03.2026 18:20
«CARNE\VALE» στο Μουσείο Καρναβαλιού από τους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ

Μέσα από τα μάτια νέων εικαστικών, το καρναβάλι προσεγγίζεται ως ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που αφήνει ίχνη στον αστικό ιστό και στη συλλογική ταυτότητα της πόλης.

Η έκθεση στο Μουσείο Καρναβαλιού αποτελείται από ένα σύνολο εικαστικών έργων από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και προτείνει μια σύγχρονη, κριτική εικαστική παρέμβαση πάνω στην παράδοση του καρναβαλιού της Λεμεσού.

Η έκθεση εστιάζει στις «δεύτερες» και «τρίτες» επιπτώσεις του καρναβαλιού: στην απομόνωση που μπορεί να βιώνεται μέσα στο πλήθος, στην επιτελεστική και επιφανειακή χαρά, στη μεταμφίεση της πολιτικής κριτικής, στην εμπορευματοποίηση της παράδοσης, αλλά και στις περιβαλλοντικές συνέπειες της γιορτής.Μέσα από βίντεο, ηχητικά τοπία, διαδραστικά έργα και εγκαταστάσεις, οι φοιτητές/τήτριες επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τον ίδιο τον χώρο ως πεδίο αναστοχασμού. Το δημόσιο θέαμα του καρναβαλιού μετατρέπεται σε αφορμή για προσωπικές αφηγήσεις και κοινωνικό σχολιασμό, οικοδομώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο προσωπείο/μάσκα και την ταυτότητα, στο εφήμερο και στο διαρκές, στη γιορτή και τις επιπτώσεις της στην πόλη και τους κατοίκους της.

Πληροφορίες 

«CARNE/VALE» | Έργα φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 28 Μαρτίου, 19:00

Διάρκεια Έκθεσης: 28 Μαρτίου - 4 Απριλίου 

Χώρος: Μουσείο Καρναβαλιού, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης

 

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΤΕΠΑΚ
ΑΤΖΕΝΤΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα