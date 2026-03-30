Οι Κύπριες εικαστικοί Στέλλα και Μαρία Παπά διακρίθηκαν στη Biennale Milano Art Expo 2026

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 09:42

Οι Κύπριες εικαστικοί Στέλλα και Μαρία Παπά ξεχώρισαν στη διεθνή έκθεση τέχνης Biennale Milano Art Expo 2026, αποσπώντας το βραβείο “Milano Art Award”, έπειτα από επιλογή της κριτικής επιτροπής ως από τις καλύτερες καλλιτέχνιδες της διοργάνωσης.

Η Biennale Milano Art Expo αποτελεί μία από τις μεγαλύτερης κλίμακας διεθνείς εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, παρουσιάζοντας πρωτοποριακά έργα μέσα από σύγχρονες εγκαταστάσεις και καλλιτεχνικές πρακτικές που αντανακλούν τις τρέχουσες κοινωνικοπολιτικές τάσεις. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο Μιλάνο, μια πόλη με ισχυρή ταυτότητα στον πολιτισμό, την τέχνη και την ιστορία.

Τα έργα των δύο καλλιτεχνών εκτέθηκαν τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή και επιλέχθηκαν ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές για να παρουσιαστούν στα εγκαίνια της έκθεσης από τον διακεκριμένο επιμελητή τέχνης Δρ. Salvo Nugnes. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2026, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, καθώς και δημοσιογράφων, ιστορικών και κριτών τέχνης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πέρα από το βραβείο, απονεμήθηκε στις καλλιτέχνιδες και πιστοποιητικό αξιολόγησης και επιλογής (certificate of merit and selection), επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τη διεθνή αναγνώριση του έργου τους.

Τα έργα τους συμπεριλήφθηκαν επίσης σε επίσημο κατάλογο της έκθεσης, ο οποίος διανέμεται διεθνώς μέσω βιβλιοπωλείων και περιλαμβάνει συνεισφορές από εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Giuseppe Sala, Δήμαρχος του Μιλάνου, ο Attilio Fontana, Πρόεδρος της Περιφέρειας Λομβαρδίας, ο επιμελητής και συγγραφέας Salvo Nugnes, η δημοσιογράφος Silvana Giacobini, ο Vittorio Sgarbi, ο Paolo Liguori (TgCom24), ο Giordano Bruno Guerri, η Katia Ricciarelli και ο μουσικοκριτικός Mario Luzzatto Fegiz, μεταξύ άλλων.

Η Biennale Milano Art Expo 2026 πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 24 Μαρτίου 2026 στο ιστορικό Palazzo Stampa di Soncino στο Μιλάνο, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο και την επιμέλεια του Δρ. Salvo Nugnes. Η διοργάνωση τελεί υπό την ευθύνη της Spoleto Arte.