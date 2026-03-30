Πέντε μέρες ακόμη για την έκθεση «Θαλασσοψυχισμοί» στη Γκαλερί Αποκάλυψη
Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 15:17
Πέντε μέρες ακόμη για την έκθεση «Θαλασσοψυχισμοί» στη Γκαλερί Αποκάλυψη

Η ατομική έκθεση της Ρένας Αρτεμίου προσεγγίζει τη μνήμη, την κίνηση και τη συναισθηματική απελευθέρωση.

Η Γκαλερί Αποκάλυψη παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ρένας Αρτεμίου με τίτλο «Θαλασσοψυχισμοί», προσκαλώντας το κοινό σε ένα εικαστικό ταξίδι εμπνευσμένο από τη δύναμη, τη ρευστότητα και τη συναισθηματική ένταση της θάλασσας.

Μέσα από έργα όπου κυριαρχούν οι αποχρώσεις του μπλε και οι δυναμικές θαλάσσιες συνθέσεις, η καλλιτέχνιδα αποτυπώνει εσωτερικές διαδρομές, ψυχικές μεταπτώσεις και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με το φυσικό στοιχείο της θάλασσας. Οι «Θαλασσοψυχισμοί» αποτελούν μια εικαστική προσέγγιση της μνήμης, της κίνησης και της συναισθηματικής απελευθέρωσης.

Πληροφορίες

«Θαλασσοψυχισμοί» στην Ρένα Αρτεμίου

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη- Παρασκευή: 11:00 - 13:00 & 16:00 - 19:00 & Σάββατο: 11:00 – 13:00

Χώρος: Γκαλερί Αποκάλυψη [Χυτρών 30, 1075 Λευκωσία]

Διάρκεια: Έως τις 4 Απριλίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες στο: 22300150

