DRAWSPACE II | Τριάντα καλλιτέχνες εξερευνούν τα όρια του σχεδίου στο Oasi

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 17:32

Άνοιξε το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026. η έκθεση «DRAWSPACE II» στο Oasi Space for Visual Experimentations, στη Λεμεσό, στην οποία συμμετέχουν 30 καλλιτέχνες.

Το σχέδιο επιστρέφει

Τις τελευταίες δεκαετίες, το σχέδιο τυγχάνει ολο ένα και μεγαλύτερης αναγνώρισης, όχι μόνο ως προπαρασκευαστικό στάδιο κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά ως ένα έγκυρο, ισχυρό και αυτόνομο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Πλέον, υπάρχουν εξειδικευμένες εκθέσεις, ακαδημαϊκές έρευνες και ένα αυξανόμενο θεσμικό ενδιαφέρον που εστιάζει στη σημασία και την ιστορία του. Καθώς οι επιμελητές, οι συλλέκτες και οι καλλιτεχνικοί φορείς αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία και τον εκφραστικό πλούτο του σχεδίου, η θέση του ενισχύεται στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή.

Στο πλαίσιο αυτής της μετατόπισης, πολλοί καλλιτέχνες υιοθετούν το σχέδιο ως μια βασική και ανεξάρτητη μορφή καλλιτεχνικής πρακτικής. Για αυτούς τους καλλιτέχνες, το σχέδιο έχει τη δυνατότητα να ωθήσει τα όρια προς νέες τεχνικές και προσεγγίσεις. Αυτή η στροφή συμβάλλει στην αλλαγή της αντίληψης για το σχέδιο, αναδεικνύοντάς το ως μια εξίσου καινοτόμα και επιδραστική μορφή έκφρασης με τις άλλες μορφές εικαστικής τέχνης, όπως οι πίνακες και τα γλυπτά.

Η έκθεση DRAWSPACE II στοχεύει για άλλη μια φορά να αναδείξει αυτή τη μετατόπιση, παρουσιάζοντας τριάντα καλλιτέχνες που προσεγγίζουν το σχέδιο με φρέσκες, εφευρετικές πρακτικές. Μέσα από τα έργα τους, διευρύνουν τις δυνατότητες του μέσου, αναδεικνύοντάς το ως εργαλείο αφήγησης, αφαίρεσης και πειραματισμού, χρησιμοποιώντας νέες εικαστικές γλώσσες. Φέρνοντας στην επιφάνεια αυτές τις σύγχρονες φωνές, το DRAWSPACE II επιχειρεί να αποδώσει στο σχέδιο την αναγνώριση και την εκτίμηση που του αξίζει.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:

Abi Daker, Αναστασία Κριβένκο, Ανδρέα Ευαγγέλου, B.C. Epker, Chiaki Kamikawa, Χριστίνα Παπακυριάκου, Χρίστος Λοΐζου, Elena Lushinkova, Έλενα Τσιγαρίδου, Ελένη Ασπρογιάννη, Ελίνα Παρθενίου, Kelly Norman, Κλειώ Κράμβη, Manuna Grabarnick, Μάργαρετ Παράσκου, Μαρία Κοφτερού, Μαρλέν Καρλετίδου, Νικόλας Παράσκος, Nina Sumarac, Ρία Αλεξάνδρου, Ρίνος Στεφανή, Sasha Slepchuk, Σαβέλλα Μιχαήλ, Sheila Raven, Susan Vargas, Τατιάνα Φεραχιάν, Βάσω Θούπου, Vera Proskuriakova, Witte Wartena, Χάρτινη Κυριάκου

Πληροφορίες

DRAWSPACE II

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή: 17.00-20.00, Σάββατο - Κυριακή: 11:00 - 13:00 & 16:00 - 20:00

Τοποθεσία: Oasi Space for Visual Experimentations, Ζαλόγου 16, 3022 Λεμεσός.

Διάρκεια: Μέχρι 11 Απριλίου 2026.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99380483