National Geographic: Η εντυπωσιακή φωτογραφία από λίμνη που αποκαλύπτει έναν εξωπραγματικό κόσμο
Δημοσιεύθηκε 06.04.2026 08:13
Πού οφείλεται το «εφέ» που μοιάζει με καπνό στην επιφάνεια του νερού

Το National Geographic μοιράστηκε στο Instagram, ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο της φωτογράφου Beverly Joubert από τη λίμνη Magadi, στην Κένυα.

«Μέρη όπως η λίμνη Magadi, στη νότια Κοιλάδα του Ρήγματος στην Κένυα, μας θυμίζουν ότι η άγρια φύση μπορεί να είναι λιτή, σχεδόν εξωπραγματική… κι όμως να σφύζει από ζωή», γράφει στη λεζάντα και προσθέτει, ότι:

«Το εφέ που μοιάζει με καπνό στην επιφάνεια του νερού οφείλεται στον συνδυασμό της ιδιαίτερης ορυκτής σύστασης της λίμνης και ενός λεπτού στρώματος άλμης πλούσιας σε μέταλλα, που σχηματίζεται καθώς το νερό εξατμίζεται και στη συνέχεια τίθεται σε κίνηση από τον άνεμο.

Κάτω από αυτό το μεταβαλλόμενο «πέπλο», η ζωή επιμένει. Μικροσκοπικά φύκη και βακτήρια ευδοκιμούν στα αλκαλικά νερά, αποτελώντας τη βάση μιας τροφικής αλυσίδας που προσελκύει τεράστια σμήνη φλαμίνγκο, καθώς και άλλα είδη που έχουν προσαρμοστεί να επιβιώνουν σε αυτές τις συνθήκες.

Σε ένα τοπίο που μοιάζει υπερβολικά ακραίο για να συντηρήσει ζωή, οι πιο μικροί οργανισμοί δημιουργούν αφθονία και η φύση βρίσκει πάντα τον τρόπο να συνεχίζει».

Πηγή: lifo.gr

