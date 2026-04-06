EGGspression 26: Η δύναμη της απλότητας σε 36 εκφράσεις στη XeniArtSpace

Δημοσιεύθηκε 06.04.2026 10:29

Όταν η απλότητα γίνεται έμπνευση, ακόμη και ένα απλό σχήμα, μπορεί να αφηγηθεί 36 διαφορετικές ιστορίες.

Μια ιδέα που ζωντανεύει μέσα από τη δεύτερη ομαδική έκθεση EGGspression 26 της XeniArtSpace Gallery, η οποία παρουσιάζεται από τις 27 Μαρτίου έως τις 2 Μαΐου 2026, προσκαλώντας το κοινό σε μια βιωματική εμπειρία όπου η τέχνη συναντά τον συμβολισμό και την προσωπική έκφραση.

36 διακεκριμένοι καλλιτέχνες που ζουν και δημιουργούν στην Κύπρο, μας αποδεικνύουν πως ακόμη και η πιο απλή μορφή, όπως το αυγό, μπορεί να μετατραπεί σε ανεξάντλητη πηγή δημιουργίας.

Αφετηρία για όλους τους καλλιτέχνες, αποτέλεσε το ίδιο χειροποίητο κεραμικό αυγό, από παραδοσιακό κόκκινο πηλό, ένα υλικό άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μακραίωνη κεραμική παράδοση της Κύπρου.

Μέσα από αυτή την κοινή βάση, κάθε καλλιτέχνης επαναπροσδιορίζει το διαχρονικό αυτό σύμβολο, μεταμορφώνοντας το, σε ένα μοναδικό έργο τέχνης και σε φορέα προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης.

Πολυφωνία στη δημιουργία

Η ιδέα της έκθεσης, εμπνευσμένη από την ιδρύτρια της XeniArtSpace, κα Xenia Kulbachevskaya, βασίζεται στην ελευθερία της ερμηνείας και στην πολυφωνία της δημιουργίας, καθώς οι 36 εικαστικοί προσεγγίζουν το οικουμενικό αυτό σύμβολο, το αυγό, μέσα από τη δική τους οπτική.

Το EGGspression που άρχισε ως μια καλλιτεχνική ιδέα, εξελίσσεται πλέον σε μια δυναμική πλατφόρμα καλλιτεχνικής έκφρασης, διευρύνοντας συνεχώς το αποτύπωμά του και καθιερώνοντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου.

Η Επιμελήτρια, Συλλέκτρια και Ιδρύτρια της XeniArtSpace, κα Xenia Kulbachevskaya, ανέφερε ότι κάθε φορά που καλλιτέχνες και κοινό επιστρέφουν στο EGGspression, ανακαλύπτουν ξανά τη δύναμη της απλότητας. Το ίδιο σχήμα, δηλαδή το αυγό, οδηγεί σε εντελώς διαφορετικές εκφράσεις, κάτι που καθιστά την έκθεση μοναδική. Δεν είναι μόνο τα έργα, σημειώνει, αλλά η συνάντηση ανθρώπων, ιδεών και συναισθημάτων που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας.

Οικουμενικό Σύμβολο

Το αυγό αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα και πιο οικουμενικά σύμβολα της ανθρωπότητας. Διαχρονικά συνδεδεμένο με την αναγέννηση, τη μεταμόρφωση και τον αέναο κύκλο της ζωής, το αυγό, μέσα από διαφορετικούς πολιτισμούς και μυθολογίες, συμβολίζει την αρχή της δημιουργίας και την υπόσχεση της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, εκφράζει τη

λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ευθραυστότητα και τη δύναμη: ως προστατευτικό κέλυφος αλλά και ως φορέας δυνατοτήτων, ενσωματώνει μια ισχυρή δυαδικότητα, είναι ευάλωτο και ανθεκτικό, λιτό στην όψη αλλά βαθιά πλούσιο σε συμβολισμούς.

Διαδραστική εμπειρία

Η εμπειρία της έκθεσης ξεπερνά την απλή παρατήρηση, καθώς το κοινό δεν παραμένει απλός θεατής, αλλά γίνεται ενεργό μέρος μιας μοναδικής εμπειρίας. Οι επισκέπτες καλούνται να επιλέξουν και να ψηφίσουν το έργο που τους εκφράζει περισσότερο, μετατρέποντας την έκθεση σε μια ζωντανή, διαδραστική συνομιλία ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η φωνή του κοινού αποκτά κεντρικό ρόλο, καθώς στο έργο που ξεχωρίζει απονέμεται το Visitors’ Choice Award. Μία ακόμη καινοτομία της φετινής έκθεσης είναι η θέσπιση τριών χρηματικών βραβείων για τους καλλιτέχνες, ύψους €5.000 για την πρώτη θέση, €3.000 για τη δεύτερη και €1.000 για την τρίτη, προσθέτοντας ένα ουσιαστικό κίνητρο δημιουργίας και αναγνώρισης.

Ήδη, η έκθεση έχει προσελκύσει περισσότερους από 400 επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας της.

Το EGGspression 26 δεν είναι απλώς μια εικαστική πρόταση, αλλά μια εμπειρία συμμετοχής και σύνδεσης, μια υπενθύμιση ότι ακόμη και η πιο απλή μορφή μπορεί να κρύβει απεριόριστο βάθος και νόημα.

EGGspression 26

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Παρασκευή: 16.00 - 20.00 | Σάββατο: 12.00-17.00

Χώρος έκθεσης: XeniArtSpace [Trilogy Plaza, Λεμεσός]

Διάρκεια: Μέχρι 2 Μαΐου 2026