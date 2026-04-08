Δημοσιεύθηκε 08.04.2026 10:11
Πρόγραμμα φιλοξενίας στη Μάλτα για Κύπριους καλλιτέχνες ανακοίνωσε το Υφ. Πολιτισμού

Την ευκαιρία συμμετοχής σε πρόγραμμα φιλοξενίας στη Μάλτα έχουν Κύπριοι καλλιτέχνες/ καλλιτέχνιδες σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Influss – An Artistic Residence» το οποίο έχει προκηρύξει η Διεύθυνση Πολιτισμού της Μάλτας και προσκαλεί διεθνείς καλλιτέχνες/καλλιτέχνιδες από διάφορους καλλιτεχνικούς τομείς να εμβαθύνουν στην έρευνά τους καθώς και στο πολιτιστικό και φυσικό τοπίο της Μάλτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου, το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να δημιουργήσουν διαρκείς συνδέσεις με τοπικούς καλλιτέχνες και ιδρύματα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του.

Σημειώνεται ότι «σε κάθε ένα/μια επιλεγμένο/επιλεγμένη καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδα θα χορηγηθεί οικονομική επιχορήγηση έως και €5.000».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τις 21 Απριλίου 2026 ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου https://bit.ly/4sjt7i6.

(ΚΥΠΕ/ΜΗΡ/ΗΦ)

