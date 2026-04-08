«Between Imagination and Hope» | Το Γκαίτε παρουσιάζει έκθεση με έργα της Μαριάνδρη, της Nurtane και της Sophie Utikal

Δημοσιεύθηκε 08.04.2026 14:14

Οι τρεις καλλιτέχνιδες προσεγγίζουν επίκαιρα ζητήματα του μέλλοντος της εποχής μας, τα οποία διατυπώνονται σε διακρατικό επίπεδο και εκδηλώνονται τοπικά.

Το Ινστιτούτο Γκαίτε διοργανώνει την τέταρτη έκδοση του KunstRaumGoethe με τίτλο «Between Imagination and Hope», σε επιμέλεια της Δρ Katharina Koch με έργα των Μαριάνδρη και Nurtane Karagil από Κύπρο, και της Sophie Utikal από Γερμανία. Μιλώντας από το δικό τους εμπειρικό υπόβαθρο, και οι τρεις προσεγγίζουν επίκαιρα ζητήματα του μέλλοντος της εποχής μας, τα οποία διατυπώνονται σε διακρατικό επίπεδο και εκδηλώνονται τοπικά. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκεύη 17 Απριλίου στις 18.00, παρουσία της επιμελήτριας και των καλλιτέχνιδων από την Κύπρο, με ξενάγηση και συζήτηση με τις καλλιτέχνιδες.

«Η διαφορά δεν είναι αδυναμία. Είναι η πηγή της δύναμής μας», υποστήριξε η συγγραφέας και ακτιβίστρια Audre Lorde, επιμένοντας έτσι στη συνεργασία των διαφόρων φεμινιστικών κινημάτων και των αιτημάτων τους. Με βάση αυτή την ιδέα, η έκθεση «Between Imagination and Hope» επικεντρώνεται στην επείγουσα ανάγκη και τις δυνατότητες σύνδεσης και κατανόησης σε έναν όλο και πιο κατακερματισμένο κόσμο. Εξετάζει επί του παρόντος τις δυνατότητες των χειρονομιών αλληλεγγύης σε σχέση με τις διαδικασίες ανθεκτικότητας και επούλωσης των τραυμάτων.

Σε υφιστάμενα και νέα σχέδια, έργα από ύφασμα και αντικείμενα, οι καλλιτέχνιδες Μαριάντρη, Nurtane Karagil και Sophie Utikal αναπτύσσουν, με τρόπο εν μέρει λεπτό και αισθησιακό, εν μέρει άμεσο ή ακόμη και χιουμοριστικό, προοπτικές που μιλούν για διχασμό, αποξένωση και ευαλωτότητα, αλλά και για φροντίδα, προσοχή και αλληλεγγύη. Έτσι δημιουργούνται χώροι που επιτρέπουν αντιφάσεις και διαφορές, που ενδυναμώνουν και ταυτόχρονα καθιστούν δυνατές άλλες μορφές αφήγησης.

Το «KunstRaumGoethe» είναι μια σειρά εκθέσεων του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου που εγκαινιάστηκε το 2020. Επιμελητές/τριες και καλλιτέχνες/ιδες από τη Γερμανία και την Κύπρο συμμετέχουν σε μια έκθεση και ένα παράλληλο πρόγραμμα, δημιουργώντας έτσι χώρο για ουσιαστικό διάλογο και νέες συνεργασίες. Στην πρώτη έκδοση το 2020 συμμετείχαν οι Horst Weierstall και Κυριακή Κώστα. Στη δεύτερη έκδοση το 2021 συμμετείχαν οι Στέλιος Καλλινίκου, Dagmar Glausnitzer-Smith και Marion Jungeblut. Στην τρίτη έκδοση το 2022, με τίτλο Found and Lost σε επιμέλεια του Lorenzo Graf συμμετείχαν οι Μαρίνα Ξενοφώντος και Phung-Tien Phan.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2026

Εγκαίνια έκθεσης: 18.00

Ξενάγηση και συζήτηση με τις καλλιτέχνιδες: 19.00.

Διάρκεια: Μέχρι 5 Ιουνίου (κλειστά 1 Μαΐου), Τετάρτη-Παρασκευή 5μμ-7μ.μ.

Χώρος έκθεσης: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου [Μάρκου Δράκου 21, 1102 Λευκωσία]

Ελεύθερη είσοδος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros

Παράλληλο πρόγραμμα

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Εργαστήρι με την Nurtane Karagil

Unpacking the Inherited / A Participatory Installation on Myths and Rumours of Cyprus

Μια συμμετοχική εγκατάσταση όπου μύθοι και φήμες για την Κύπρο συλλέγονται, μετασχηματίζονται και εξετάζονται μέσω επιστολών με την ένδειξη «Προς κάθε ενδιαφερόμενο».

'Ωρα διεξαγωγής: 18,30-20.30 [στα Αγγλικά].

Ξεναγήσεις

Πέμπτη 7 Μαΐου στις 18.00 [στα Αγγλικά]

Παρασκευή 15 Μαΐου στις 18.00 [στα Ελληνικά]

Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18.00 [στα Τουρκικά]

[Δηλώσεις συμμετοχής για το εργαστήρι και τις ξεναγήσεις στο: kultur-nikosia@goethe.de]

Προβολές και συζητήσεις GoetheKino: Ζητήματα για Εκείνη

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 | 19.00

Προβολή ταινίας: Lotte am Bauhaus [Σκηνοθεσία: Gregor Schnitzler, 2019, 105]

Συζήτηση με τον Ευαγόρα Βανέζη και την Κυριακή Κώστα

Τετάρτη 27 Μαϊου 2026 | 19.00

Προβολή ταινίας: Girls / Museum [Σκηνοθεσία: Shelly Silver, 2020, 71']

Συζήτηση με τον Ευαγόρα Βανέζη και την Μελίτα Κούτα.