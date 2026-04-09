Art Paris 2026: Η γλώσσα, η μνήμη και η επανόρθωση στο προσκήνιο του Grand Palais

Δημοσιεύθηκε 09.04.2026 11:25

Επιστρέφει στο Grand Palais το Σαββατοκύριακο με 160 γκαλερί, νέες παρουσιάσεις design και επιμελημένα θέματα για γλώσσα, ιστορία και επανόρθωση.

Κάτω από τη γυάλινη οροφή του Grand Palais, η Art Paris επιστρέφει αυτή την εβδομάδα για την 28η διοργάνωσή της, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 160 γκαλερί από πάνω από 20 χώρες σε μια τετραήμερη έκθεση που συνδυάζει τη σύγχρονη τέχνη, το ντιζάιν και τον κριτικό διάλογο.

Η διοργάνωση του 2026, που διαρκεί από 9 έως 12 Απριλίου, εστιάζει σε δύο κεντρικά θέματα στον κόσμο της τέχνης: Τη γλώσσα και την επανόρθωση.

Φέτος, περίπου το 40% των εκθετών προέρχεται από το εξωτερικό, με έναν ισχυρό συνδυασμό γκαλερί που επιστρέφουν και συμμετεχόντων για πρώτη φορά.

Στον πυρήνα αυτής της έκδοσης βρίσκονται δύο επιμελημένες διαδρομές μέσα στο φουάρ. Η «Babel: Art and Language in France», σε επιμέλεια του Loïc Le Gall, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες δουλεύουν με τη γλώσσα τόσο ως υλικό όσο και ως νόημα.

Patte white, 2021 Courtesy of Nú Barreto and Galerie Nathalie Obadia

Ορισμένα έργα εστιάζουν στη φυσική μορφή των γραμμάτων, άλλα στη μετάφραση, την αμφισημία και τη διαδρομή των λέξεων μέσα σε διαφορετικά συστήματα και κουλτούρες.

Η έκθεση παρουσιάζει την τέχνη ως έναν τρόπο να δοκιμάζουμε το πώς διαβάζουμε, ερμηνεύουμε και συγκροτούμε την πραγματικότητα.

Παράλληλα εκτίθεται η «Reparation», σε επιμέλεια της Alexia Fabre, που ακολουθεί μια πιο στοχαστική προσέγγιση. Το θέμα αντιμετωπίζει την έννοια της επιδιόρθωσης όχι απλώς ως αποκατάσταση, αλλά ως μια διαδικασία συνδεδεμένη με τη μνήμη, την απώλεια και τη συνέχεια.

Τα έργα σε αυτή την ενότητα συνδέουν προσωπικές και συλλογικές ιστορίες, αγγίζοντας έννοιες όπως η φροντίδα, η ανθεκτικότητα και η μακρόχρονη διαδικασία της ανασυγκρότησης.

Δεν αφορά τόσο τη «διόρθωση» του παρελθόντος όσο τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες το μεταφέρουν στο παρόν και το μέλλον.

Συνολικά, η έκθεση είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, με πολλές διαφορετικές υποθεματικές ενότητες.

Ο τομέας Promises, αφιερωμένος στις νεότερες γκαλερί, συγκεντρώνει 27 εκθέτες, πολλούς από τους οποίους συμμετέχουν για πρώτη φορά. Πρόκειται για μία από τις πιο δυναμικές ζώνες της έκθεσης, με έντονη έμφαση στους ανερχόμενους καλλιτέχνες και αξιοσημείωτη παρουσία γυναικών.

Partitions 6 à 8, 2025 Courtesy of Sara Ouhaddou and Galerie Polaris

Υπάρχει επίσης μια συνεχής διεύρυνση προς τον χώρο του ντιζάιν.

Η French Design Art Edition επιστρέφει μετά το περσινό της ντεμπούτο, διευρύνοντας τη συμμετοχή της σε 17 εκθέτες, από δημιουργικά στούντιο μέχρι διακοσμητές εσωτερικών χώρων.

Το κοινό μπορεί να περιμένει έναν συνδυασμό μοναδικών αντικειμένων και περιορισμένων σειρών που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο λειτουργικό αντικείμενο και το συλλεκτικό έργο τέχνης.

Για τους επισκέπτες που αναζητούν κάτι πιο εστιασμένο, 24 μονογραφικές παρουσιάσεις διατρέχουν ολόκληρο το φουάρ.

Αυτές οι μικρότερες παρουσιάσεις επιτρέπουν μια πιο κοντινή ματιά σε μεμονωμένους καλλιτέχνες, προσφέροντας ένα πιο ήσυχο αντιστάθμισμα στην κλίμακα του κεντρικού εκθεσιακού χώρου.

Paralleled Paths, 2024 Sarfo Emmanuel Annor

Υπάρχει επίσης μια ειδική παρουσίαση από τη συλλογή σύγχρονης τέχνης της Πόλης του Παρισιού, που αναδεικνύει καλλιτέχνες από την Αφρική, την Καραϊβική και τη Νότια Αμερική, με στόχο να καλυφθούν τα κενά εκπροσώπησης στις γαλλικές δημόσιες συλλογές.

Η ενότητα αυτή συνδέεται άμεσα με το θέμα της επανόρθωσης, φέρνοντας ζητήματα ιστορίας και ορατότητας στο επίκεντρο της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα απονεμηθούν δύο σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων το BNP Paribas Banque Privée Prize και το Her Art Prize, το οποίο τιμά γυναίκες καλλιτέχνιδες και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ και διεθνή προβολή.

Η Art Paris 2026 είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 9 έως τις 12 Απριλίου στο Grand Palais, στο Παρίσι.