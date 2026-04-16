FKA Twigs, Brian Eno, Patti Smith στο Περίπτερο Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας

Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 10:14

Το Περίπτερο της Αγίας Έδρας της Πόλης του Βατικανού θα φιλοξενήσει κορυφαία ταλέντα της μουσικής στη βασισμένη στον ήχο έκθεση στην Μπιενάλε της Βενετίας τον επόμενο μήνα, με έργα των FKA Twigs, Dev Hynes, Brian Eno και Patti Smith.

Επιμελημένη από τους Hans Ulrich Obrist και Ben Vickers, η έκθεση με τίτλο «The Ear is the Eye of the Soul» βασίζεται στη ζωή και την κληρονομιά της Βενεδικτίνης μοναχής Αγίας Ιλδεγάρδης του Μπίνγκεν, ηγουμένης, ποιήτριας, θεραπεύτριας και συνθέτριας του Μεσαίωνα, γνωστής και ως προστάτιδας των συγγραφέων και των μουσικών.

«Η έκθεση έχει τη μορφή ηχητικής προσευχής» αναφέρεται σε ανακοίνωση και σημειώνεται ότι είναι «μια πρόσκληση στη στοχαστική πράξη της ακρόασης».

Η έκθεση θα εκτείνεται στη Βενετία σε δύο χώρους: στον Μυστικό Κήπο των Απολυμένων Καρμηλιτών στο Καναρέτζο και στο Complesso di Santa Maria Ausiliatrice στο Καστέλο. Ο Κήπος θα φιλοξενήσει νέες ηχητικές παραγγελίες από τους Twigs, Eno και τον σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, οι οποίες μεταφέρουν τα τραγούδια, τα γραπτά και τις εικόνες της Ιλδεγάρδης.

Ένα όργανο ειδικά σχεδιασμένο για τον χώρο από τη Soundwalk Collective, την ομάδα συμπαρουσίασης, συντονίζεται στους ήχους του μοναστηριού του 17ου αιώνα και των γύρω κήπων του. Θα εκτεθεί επίσης μια σειρά από εγκαταστάσεις μελωδών ανέμου από την Precious Okoyomon.

Το Crosstown, το συγκρότημα στο Καστέλο, επαναπροσδιορίζει τα «scriptoriums», μεσαιωνικά δωμάτια όπου οι γραφείς αντέγραφαν και εικονογραφούσαν χειρόγραφα, μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα. Στην καρδιά αυτού του χώρου βρίσκεται το τελευταίο έργο του Γερμανού συγγραφέα και σκηνοθέτη, Αλεξάντερ Κλούγκε, το οποίο περιγράφεται από τους διοργανωτές ως «μια πανύψηλη εγκατάσταση ταινιών και εικόνων που εκτυλίσσεται σε τρία δωμάτια».

Σε κοντινή απόσταση, η Tatiana Bilbao θα αποκαλύψει νέα αρχιτεκτονική μοναστηριού δίπλα σε ένα ζωντανό αρχείο πολύγλωσσων κειμένων, βασισμένο στην παρουσίαση του περιπτέρου το 2025 για την Μπιενάλε αρχιτεκτονικής.

Έργα τους θα παρουσιάσουν επίσης οι Otobong Nkanga, Ilda David, Kali Malone, Moor Mother και Holly Herndon & Mat Dryhurst.

Συνολικά 24 καλλιτέχνες, ποιητές, μουσικοί, αρχιτέκτονες και κινηματογραφιστές έχουν δημιουργήσει νέα έργα για το Περίπτερο.

Η Διεθνής Καλλιτεχνική Έκθεση Μπιενάλε της Βενετίας διοργανώνεται από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026.