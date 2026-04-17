NiMAC: Ανοιχτή Πρόσκληση για το Θερινό Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών 2026

Δημοσιεύθηκε 17.04.2026 11:00

Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC], προσκαλεί καλλιτέχνες να υποβάλουν αίτηση για το θερινό πρόγραμμα φιλοξενίας διάρκειας έξι εβδομάδων, με τίτλο «In Praise of Shadows» , το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του δημιουργικού πειραματισμού, του διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στην καρδιά της Λευκωσίας, προσφέρει στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να εργαστούν επιτόπου στους χώρους του NiMAC καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας, σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής τους πρακτικής, καθώς και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των ιδεών και των έργων τους. Οι Θερινές Φιλοξενίες @NiMAC αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για εργασία σε κοινό εκθεσιακό χώρο, καλλιέργεια μιας κοινότητας πρακτικής και εξερεύνηση νέων καλλιτεχνικών κατευθύνσεων.

Ημερομηνίες: 15 Ιουνίου – 25 Ιουλίου 2026

Ανοιχτό Εργαστήριο / Τελική Παρουσίαση: Θα ανακοινωθεί (μεταξύ 27–31 Ιουλίου)

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αναδυόμενοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες

Επιτροπή Επιλογής: Δρ Έλενα Στυλιανού, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, Ιουλίτα Τουμάζη και Alexey Yurenev

Αμοιβή Καλλιτέχνη: 1000 ευρώ

Το φετινό θέμα «In Praise of Shadows» προσεγγίζει το σκοτάδι όχι ως απουσία φωτός, αλλά ως μια ιδιαίτερη συνθήκη που μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Αντλώντας έμπνευση από το ομώνυμο δοκίμιο του Jun’ichirō Tanizaki, το πρόγραμμα εξετάζει τη σκιά ως ένα πεδίο κατανόησης, όπου η λεπτομέρεια, η υλικότητα και οι σχέσεις αναδύονται μέσα από την αμφισημία και όχι μέσω της πλήρους ορατότητας.

Το πρόγραμμα θερινής φιλοξενίας υιοθετεί έτσι το σκοτάδι, τις σκιές και τη νύχτα όχι ως ρομαντική ή αναχρονιστική επιλογή, αλλά ως ένα ερευνητικό πλαίσιο. Όταν ο υπόλοιπος κόσμος κοιμάται, οι χώροι αποκτούν μια διαφορετική δυναμική: η κίνηση μειώνεται, οι ήχοι βαθαίνουν και η ατμόσφαιρα αποκτά μια ιδιαίτερη πυκνότητα. Δεν πρόκειται για εξιδανίκευση της νυχτερινής σιωπής, αλλά για μια μετατόπιση στην ανθρώπινη αντίληψη.

Η έμφαση δίνεται στις δυνατότητες που προκύπτουν όταν η κυρίαρχη ορατότητα υποχωρεί. Παράλληλα, το πρόγραμμα αντιμετωπίζει το σκοτάδι ως ένα κριτικό εργαλείο για την κατανόηση σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών. Σε μια εποχή συνεχούς έκθεσης, παραγωγής εικόνας και επιβεβλημένης ορατότητας, η σκιά λειτουργεί ως χώρος αντίστασης, όπου αναδύονται ζητήματα αορατότητας, αποκλεισμού και σιωπής.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται και η συμβολική διάσταση του σκοταδιού ως μεταφορά για μορφές πολιτισμικού και πολιτικού σκοταδισμού, αναδεικνύοντας ζητήματα πρόσβασης, εκπροσώπησης και ενδυνάμωσης περιθωριοποιημένων φωνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, την επιτροπή επιλογής, τις σημαντικές ημερομηνίες και τις οδηγίες υποβολής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@nimac.org.cy.