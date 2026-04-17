Μαθητές σε διάλογο με τη σύγχρονη κυπριακή τέχνη

Δημοσιεύθηκε 17.04.2026 14:00

Μια ουσιαστική και βιωματική εμπειρία επαφής με τη μοντέρνα και σύγχρονη κυπριακή τέχνη, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργική σκέψη, τον διάλογο και την κριτική προσέγγιση έργων τέχνης στοχεύουν να προσφέρουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄ κύκλος) την έναρξη των οποίων ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο τα προγράμματα έχουν εγκριθεί από τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και θα υλοποιούνται στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (κτήριο ΣΠΕΛ), για την περίοδο μέχρι το πέρας της φετινής σχολικής χρονιάς.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, ο μέγιστος αριθμός μαθητών είναι 25 ανά ομάδα, η διάρκεια του προγράμματος είναι 90 λεπτά (ανά ομάδα) για δημοτική εκπαίδευση και 60 λεπτά (ανά ομάδα) για Γυμνάσιο-Λύκειο. Οι διαθέσιμες ώρες ξεναγήσεων είναι 8:45 (μέχρι δύο σχολικές ομάδες), 10:45 (μέχρι δύο σχολικές ομάδες).

Τα προγράμματα, σημειώνεται, έχουν σχεδιαστεί από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας και στόχο έχουν να προσφέρουν στα παιδιά των σχολείων της Κύπρου μια ουσιαστική και βιωματική εμπειρία επαφής με τη μοντέρνα και σύγχρονη κυπριακή τέχνη, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργική σκέψη, τον διάλογο και την κριτική προσέγγιση έργων τέχνης.

Όπως αναφέρεται, η πρώτη έκθεση του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα», αναδεικνύει τη δυναμική της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης και διοργανώνεται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Η έκθεση, την οποία επιμελείται η Έλενα Πάρπα, εξετάζει τη σχέση του ανθρώπου με το τοπίο, τον τόπο και τη γη μέσα από μια διακριτή οικολογική και κοινωνική ματιά, σε μια χρονική στιγμή η οποία ορίζεται από έντονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές μεταβολές. Η σημασία της έγκειται στο ότι ανοίγει έναν χώρο προβληματισμού όπου τα έργα ενθαρρύνουν την επαναξιολόγηση της σχέσης μας με τη φύση, τον τόπο και την ιστορία του προς μια πιο κριτική, υπεύθυνη και ενσυναισθητική στάση. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα και αλληλεπιδρώντας με τα έργα της έκθεσης, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να «συναντηθούν» με τη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, τις θεματικές της έκθεσης, τα έργα και τις πρακτικές των Κυπρίων καλλιτεχνών που συμμετέχουν, τονίζεται. Αναφέρεται επίσης πως οι παιγνιώδεις δραστηριότητες του προγράμματος εστιάζουν στη χρήση του σώματος ως δυναμικού εργαλείου σύνδεσης με τα έργα και κατανόησής τους και στους εικαστικούς πειραματισμούς με σχέδιο, για την ενεργοποίηση της φαντασίας, την παραγωγή ιδεών, τη δημιουργία συνειρμών και υποθέσεων, καθώς και την εξερεύνηση πιθανοτήτων.

«Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Μέση Εκπαίδευση – αξιοποιώντας τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα του πεδίου της μουσειακής μάθησης (μαιευτική και ανακαλυπτική μέθοδος, διερεύνηση, συνεργατικές δραστηριότητες, κονστρουκτιβισμός και πολυτροπική μάθηση) – επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν βιωματικά τα έργα της έκθεσης και να τα κατανοήσουν μέσα από τον διάλογο, τη σκέψη, τη φαντασία και τις αισθήσεις τους», τονίζεται περαιτέρω.

Επίσης το Υφυπουργείο αναφέρει ότι οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν την προσωπική τους αντίληψη και απόκριση, καθώς και τις δικές τους ερμηνευτικές προσεγγίσεις απέναντι στα έργα και ότι παράλληλα, επιδιώκεται να συνδέσουν την τέχνη με συναισθήματα και προσωπικές εμπειρίες, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση προς τα ανθρώπινα και μη ανθρώπινα σώματα και όντα.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, ταυτόχρονα ενισχύεται η κριτική σκέψη, η δυνατότητα ανάπτυξης διαλόγου και επιχειρηματολογίας, καθώς και η δημιουργική παραγωγή νοήματος και η καλλιτεχνική έκφραση. Επιπλέον, αναφέρεται, το πρόγραμμα στοχεύει στο να προσεγγίσουν οι μαθητές/τριες τη σύγχρονη τέχνη ως μέσο κατανόησης του κόσμου, συζητώντας και αναλύοντας κριτικά, θέματα που αφορούν στις σχέσεις εξουσίας, την οικολογία, την ταυτότητα, τη μνήμη και την ιστορία, καθώς και στην υλικότητα αλλά και την αισθητηριακή αντίληψη, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και κατοικούμε τον τόπο μας.