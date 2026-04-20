Μαθητές του Λυκείου Αγ. Νικολάου κατέκτησαν τη 1η θέση στον 15ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών (φώτο, βίντεο)

Δημοσιεύθηκε 20.04.2026 11:46

Μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου Αγίου Νικολάου διακρίθηκαν για τα έργα που δημιούργησαν, στην κατηγορία ομαδικού αναγλύφου, στον 15ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών, Τα έργα που πλέον κοσμούν τον σχολικό χώρο φιλοτεχνήθηκαν με καθοδήγηση της τριτοετούς φοιτήτριας του Τμήματος Καλών Τεχνών της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, Κατερίνας Χατζημιχαήλ.

Η διάκριση αυτή προέκυψε μέσα από μια συντονισμένη εκπαιδευτική διαδικασία, που συνδύασε την προετοιμασία στην τάξη με βιωματικές δράσεις και καλλιτεχνική καθοδήγηση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανέπτυξαν τις ιδέες και τις εικαστικές τους προσεγγίσεις μέσα από συνεχή αλληλεπίδραση και δημιουργική ανταλλαγή.

Δείτε βίντεο:

Έμπνευση για τα σχέδια αποτέλεσαν οι επισκέψεις στην Πινακοθήκη Λεμεσού, οι οποίες λειτούργησαν ως αφετηρία για τη διαμόρφωση των έργων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα εργαστήρια κεραμικής του Τμήματος Καλών Τεχνών, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες υλοποίησαν τις δημιουργίες τους με τη στήριξη και καθοδήγηση της φοιτήτριας.

Το τελικό ομαδικό έργο, αποτελούμενο από 70 κεραμικά πλακίδια, συνθέτει μια ενιαία εικαστική εγκατάσταση, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της συλλογικής καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Τμήμα Καλών Τεχνών, με ανακοίνωσή της, συνεχάρη τη φοιτήτρια Κατερίνα Χατζημιχαήλ, καθώς και τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λυκείου Αγίου Νικολάου για την εξαιρετική τους διάκριση.