Όλα του γάμου εύκολα: Στο «Χριστιάνα» με τη Χριστιάνα ένα πρωινό

Δημοσιεύθηκε 10.05.2026 15:15

Tο καλοκαίρι πλησιάζει και οι γάμοι, είναι μέρος της κουλτούρας του νησιού και των ανθρώπων του, έτσι αποφασίσαμε να πάμε μια βόλτα στην ωραία Αλάμπρα. Η ιδιοκτήτρια ενός από τα πιο παλιά και γνωστά κέντρα δεξιώσεων, του «Χριστιάνα», μιλά στο «Π» για τις παραδοσιακές δεξιώσεις που εξελίσσονται σε σύνθετες «υπερπαραγωγές».

Γράφει η Ελένη Δημητρίου

Η Χριστιάνα Νεοφύτου ξέρει από γάμους. Γεμάτη αισιοδοξία και ενέργεια, μας άνοιξε το γραφείο της και μιλήσαμε για το πώς είναι να είσαι πολύ σημαντικό κομμάτι της πιο όμορφης μέρας ενός ζευγαριού. Είναι τελικά σαν ένα μεγάλο ταξίδι. Η Χριστιάνα αν δεν δούλευε στο «Χριστιάνα», θα διοργάνωνε μακρινά ταξίδια. Γιατί ο γάμος και το μεγάλο ταξίδι μάλλον μοιάζουν…

«Το κέντρο ξεκίνησε από τον πατέρα μου πριν 26 χρόνια όταν ήμουν 13 χρονών. Μετά την πανδημία της Covid το αναλάβαμε εξ ολοκλήρου εγώ με τον άντρα μου. Κάποτε ήταν η λεγόμενη μερίδα, δηλαδή έπαιρνες το πιάτο σου και καθόσουν, μετά ήρθε ο μπουφές».

Πάντως Χριστιάνα μου είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των καλεσμένων στους ανοιχτούς κυπριακούς γάμους. Βλέπεις να συνεχίζεται αυτή η παράδοση ή παρουσιάζει κάποια κάμψη;

Στα χωριά υπάρχει αυτή η παράδοση ναι, μάλιστα οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι και μια βοήθεια για να κάνει το ζευγάρι μια αρχή, να ξεκινήσει είτε το σπίτι του ή κάτι που θέλει, γι' αυτό γίνεται ο ανοιχτός γάμος. Πιστεύω πάντα στην Κύπρο θα γίνονται μεγάλοι γάμοι. Είναι μέσα στα πλάνα μας κατά κάποιο τρόπο, να τελειώσουμε το σχολείο, να σπουδάσουμε και να παντρευτούμε. Επομένως, ο γάμος ως θεσμός δεν θα σταματήσει. Θα αλλάξουν ίσως κάποια στυλ του αλλά σαν γάμος θα γίνεται.

Σαν αίθουσα δεξιώσεων τι προσφέρετε; Κυρίως το φαγητό;

Προσφέρουμε, ουσιαστικά, ολοκληρωμένη διοργάνωση της εκδήλωσης. Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου το φαγητό, το ποτό, τα γλυκά και τα φρούτα. Παράλληλα, υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους συνεργάτες του ζευγαριού, όπως οι μουσικοί - είτε πρόκειται για ζωντανή μπάντα είτε για dj. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τη διακοσμήτρια, ώστε να είναι όλα έτοιμα και οργανωμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Όσον αφορά τα κεράσματα και την τούρτα που θα έρθουν στον χώρο, φροντίζουμε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την τοποθέτηση και τη φύλαξή τους.

Χριστιάνα, πόσο σημαντικό είναι τελικά το φαγητό στην όλη ατμόσφαιρα του γάμου;

Θα έλεγα ότι για τα περισσότερα ζευγάρια το 90% είναι το φαγητό. Θέλουν ο κόσμος που θα έρθει να χαιρετήσει, να φύγει χορτάτος και ευχαριστημένος και να μην ψάχνει κάπου αλλού να φάει.

Πότε έχετε εσείς την πιο μεγάλη πίεση;

Σίγουρα η μέρα του γάμου είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη πίεση. Η προετοιμασία, βέβαια, ξεκινά την εβδομάδα του γάμου. Υπάρχει μια σειρά από δουλειές που πρέπει να γίνουν. Η καθαριότητα της αίθουσας, τα πιάτα, τα ποτήρια, όλα να γυαλιστούν, να καθαριστούν…

Ωχ, πώς σφουγγαρίζεις μια τόσο μεγάλη αίθουσα;

Έχουμε μια μεγάλη ειδική μηχανή που τη σπρώχνεις και την καθαρίζει τέλεια, αλλά πρώτα κάνουμε ένα πέρασμα με τον παραδοσιακό τρόπο με σκούπα και φλόκκο [σφουγγαρίστρα].

Τι φαγητά προσφέρετε κυρίως;

Η προετοιμασία του φαγητού είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας. Το φαγητό ετοιμάζεται την ίδια μέρα. Εμείς, έχουμε παραδοσιακό κυπριακό φαγητό, όπως μακαρόνια του φούρνου, σούβλα, πατάτες πουργούρι κ.λπ., αλλά έχουμε και άλλες επιλογές όπως λαζάνια, οφτό, ή ακόμα και ψάρια, αναλόγως της προτίμησης των καλεσμένων. Τα ζευγάρια που έρχονται σε εμάς ξέρουν, περίπου, τι προσφέρουμε και πολλοί το προτιμούν, διότι όλος ο κόσμος επιλέγει το κυπριακό μενού.

Δοκιμάζει το ζευγάρι από πριν τα φαγητά;

Ναι, ιδανικότερα, για μένα, αυτό είναι προϋπόθεση πριν κλείσουμε την ημερομηνία. Αν δεν έρθουν ποτέ και δεν ξέρουν τα φαγητά μας, τους λέω θέλω να τα δοκιμάσουν. Τους προσκαλώ να έρθουν σε κάποιο γάμο για να δοκιμάσουν.

Πιστεύεις ότι στις μεγάλες αίθουσες δεξιώσεων έρχεται κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων ή όχι; Οι πλούσιοι, ας πούμε, προτιμούν τα ξενοδοχεία;

Όχι, έρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από υπουργούς, δικαστές αλλά και μεσαία τάξη φυσικά. Δηλαδή, όποιος θέλει να κάνει ανοιχτό γάμο ή έναν γάμο άνω των 500 ατόμων μας προσεγγίζουν ανεξαρτήτως εισοδηματικής τάξης. Είναι, στην ουσία, ζήτημα πώς θέλεις να γίνει ο γάμος σου.

Είστε οργανωμένοι οι ιδιοκτήτες αιθουσών δεξιώσεων;

Ναι είμαστε. Βασικά, στον κορωνοϊό οργανωθήκαμε επειδή ήμασταν οι πρώτοι που πλήγηκαν από τα μέτρα, έτσι έπρεπε να οργανωθούμε. Είμαστε περίπου 50 άτομα.

Πώς ήταν εκείνη η περίοδος;

Ήταν πολύ δύσκολο… πολλοί έβαλαν λουκέτο. Για μια μεγάλη περίοδο, ήμασταν «νεκροί». Τότε, αναγκαστήκαμε και φτιάξαμε εξωτερικά τον χώρο μας για να μπορούμε να φιλοξενούμε κοκτέιλ.

Ο γάμος είναι τελικά κάτι πολύ χαρούμενο. Εσύ το νιώθεις έτσι και το μοιράζεσαι ή λειτουργείς αυστηρά επαγγελματικά;

Η αλήθεια είναι πως το ζω κι εγώ μαζί με το ζευγάρι. Μέσα από τις συναντήσεις μας, αναπτύσσεται μια όμορφη σχέση και, λόγω χαρακτήρα, συχνά καταλήγουμε να γίνουμε φίλοι. Την ημέρα του γάμου είμαι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν - έχει τύχει ακόμη και να με φωνάξει η νύφη για να τη βοηθήσω με το νυφικό. Βρίσκομαι παντού, όπου υπάρχει ανάγκη. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό σε κάθε δουλειά: να χτίζεις ανθρώπινες σχέσεις και να έχεις ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους.

Είδα ότι έχετε ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείτε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης; Σας βοηθούν;

Στις μέρες μας, όποιος σου πει πως δεν τα χρησιμοποιεί, νομίζω, λέει ψέματα. Όλοι, πλέον, επηρεάζονται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Συμβαίνει να σου κάνουν παρατηρήσεις τη μέρα του γάμου, είτε ο κόσμος ή το ζευγάρι;

Παρατηρήσεις όχι, διότι τον λόγο εκείνη τη μέρα τον έχει το ζευγάρι, έχουμε συνεννοηθεί από πριν. Αν έρθει, ας πούμε, κάποιος να πει είναι χαμηλά τα φώτα - θα του εξηγήσεις ότι έτσι το θέλει το ζευγάρι.

Δηλαδή, αναλαμβάνετε ακόμα και τον φωτισμό;

Ε ναι, όλα. Παλιά, οι γάμοι ήταν πιο απλοί. Σήμερα, δίνεται μεγάλη σημασία στη διακόσμηση, να φέρουν πολλά λουλούδια, να στολίζονται τα τραπέζια.

Τι είναι το πιο ασυνήθιστο που σας έχει τύχει, πέρα από την παραδοσιακή διακόσμηση;

Ένα ζευγάρι, αντί για γαμήλια τούρτα, έφερε μηχανή γύρου με όλο τον εξοπλισμό, επειδή ο γαμπρός είχε γυράδικο. Ένα άλλο, έστησε μέχρι και φουσκωτό.

Σου έτυχαν καβγάδες ζευγαριών;

Ναι, αλλά βρίσκω τον τρόπο, με το χιούμορ, να τα βρούνε.

Μεθούν οι Κύπριοι στους γάμους γενικά;

Ναι, βεβαίως.

Τι πίνουμε περισσότερο ως λαός;

Αναλόγως με την εποχή. Θα έλεγα μπίρα ή ζιβανία.

Είναι ακριβή πάντως η ζιβανία...

Ναι, και εμείς βάζουμε την καλή.

Ανανεώνεστε κατά τη διάρκεια του χρόνου;

Ναι, δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Για παράδειγμα, όσον αφορά το επιδόρπιο, έχουμε τέσσερα διαφορετικά είδη γλυκών τα οποία τα φτιάχνουμε φρέσκα εδώ. Έχουμε, επίσης, τα platter φρούτων όμορφα στολισμένα. Το μπουφέ των γλυκών μας εντυπωσιάζει. Γενικά, ο γάμος, πλέον, είναι ολόκληρη παραγωγή. Έχει χορογραφίες, πρόβες, πυροτεχνήματα, μουσική και φώτα. Παλιά, πήγαινες και έτρωγες απλώς, σήμερα είναι πολύ διαφορετικά.

Αν είχες Χριστιάνα μου την ευκαιρία να άλλαζες τα πάντα και να σχεδίαζες την ιδανική αίθουσα, πού θα ήταν αυτή;

Την Αλάμπρα δεν την αλλάζω, διότι είμαστε πλέον στο κέντρο της Κύπρου. Πολύ κοντά από Λάρνακα, Λεμεσό και Λευκωσία, κάτι που διευκολύνει τα ζευγάρια από όλο το νησί, αφού οι αποστάσεις μοιράζονται εύκολα. Επίσης, εδώ που είμαστε στο ύψωμα είναι όμορφα και με θέα.