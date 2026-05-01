Η ιστορική και καλλιτεχνική σύνδεση της σοκολάτας με το Μπαρόκ σε έκθεση στο Ζάγκρεμπ

Δημοσιεύθηκε 01.05.2026 15:08

Στην Ευρώπη του 17ου και 18ου αιώνα, η σοκολάτα δεν ήταν ένα καθημερινό επιδόρπιο, αλλά ένα πολυτελές ρόφημα που προοριζόταν για την αριστοκρατία. Αρωματική και προσεκτικά παρασκευασμένη, ήταν ένα ρόφημα που καταναλωνόταν σε οικείους χώρους μπουντουάρ και πολυτελή σαλόνια, γινόταν μέρος κοινωνικών τελετουργιών, συζητήσεων και εθίμων των ευρωπαϊκών βασιλικών αυλών.

Tην ιστορική και καλλιτεχνική σύνδεση μεταξύ της σοκολάτας και της εποχής του Μπαρόκ εξερευνά η έκθεση «Chocolate – The Secret of the Baroque Boudoir» που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Ζάγκρεμπ.

Η έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Σοκολάτας στην κροατική πρωτεύουσα αποτελεί συνεργασία με το Μουσείο Μάρτον στην πόλη Σάμομπορ, το πρώτο ιδιωτικό που δημιουργήθηκε στην Κροατία με επίκεντρο τις εφαρμοσμένες τέχνες κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα.

Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα αντικείμενα – φλυτζάνια για σοκολάτα, ζαχαριέρες και κομψά δοχεία για την παρασκευή του ροφήματος, τις λεγόμενες σοκολατιέρες - αποκαλύπτεται στους επισκέπτες η ιστορία της εποχής που η σοκολάτα ήταν σύμβολο κύρους, φινέτσας και απόλαυσης, σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης, Μάρκο Σπάνγκολ.

Κεντρικό έκθεμα είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη πορσελάνη από τη διάσημη συλλογή του Βέλικο Μάρτον, ιδρυτή του Μουσείου Μάρτον και συλλέκτη.

«Την περίοδο του Μπαρόκ η σοκολάτα καταναλωνόταν αποκλειστικά ως ρόφημα. Στην έκθεση παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες ιστορίες της αυλής, ασυνήθιστες συνταγές και εξαιρετικά πολύτιμα σκεύη που προορίζονταν για την παρασκευή και την κατανάλωση του ροφήματος. Η συλλογή Μάρτον περιλαμβάνει ακριβώς τέτοια αντικείμενα, στα οποία αναφερόμαστε και στη μόνιμη έκθεσή μας, γι' αυτό και αυτή η συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς» δήλωσε ο Μάρκο Σπάνγκολ στο κροατικό πρακτορείο ειδήσεων Hina.

Η έκθεση αποκαλύπτει μια σχεδόν ξεχασμένη διάσταση της σοκολάτας – αυτή της κοινωνικής τελετουργίας. Η καλλιτεχνική κληρονομιά εκείνης της εποχής είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή αποτυπώνει με γλαφυρό τρόπο ακριβώς τέτοιες σκηνές, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα μιας χαλαρής αλλά εκλεπτυσμένης καθημερινής ζωής. Η σοκολάτα καθόριζε τον ρυθμό της ημέρας και διαμόρφωνε τον χώρο στενών κοινωνικών επαφών της ευρωπαϊκής ελίτ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιστορικές μεθόδους παρασκευής σοκολάτας και σε συνταγές που περιελάμβαναν μπαχαρικά, λουλουδάτα αρώματα και εξωτικά συστατικά όπως γιασεμί, άμβρα ή μόσχο, μετατρέποντας τη σοκολάτα σε μια σχεδόν αλχημική εμπειρία.

Η έκθεση παραμένει ανοιχτή για το κοινό έως τις 21 Ιουνίου 2026 και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει κανείς τη σοκολάτα ως φαινόμενο που ξεπερνά τη γαστρονομία – ως ένα μείγμα τέχνης, πολυτέλειας και κοινωνικής ιστορίας της Ευρώπης.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ