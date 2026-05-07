Παλιά έπιπλα, φωτογραφίες και ιστορίες αναζητά ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ - Πώς να βοηθήσετε

Δημοσιεύθηκε 07.05.2026 10:22

Καλούν το κοινό να συμβάλει με φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κυπριακά έπιπλα Formica, τα εργαστήρια κατασκευής επίπλων και τις καθημερινές χρήσεις των αντικειμένων μέσα στον χρόνο.

Μια νέα έρευνα του Serious Products Lab του ΤΕΠΑΚ επιχειρεί να χαρτογραφήσει την ιστορία του κυπριακού επίπλου και της οικιακής ζωής, καλώντας το κοινό να μοιραστεί φωτογραφίες, αρχειακό υλικό και μαρτυρίες από διαφορετικές περιόδους του τελευταίου αιώνα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη στοχεύει να βρει πληροφορίες για την ιστορία μέσα από ερωτήματα, όπως: Πού κατασκευάζονταν τα έπιπλα και από ποιους; Από πού και πώς οι τεχνίτες προμηθεύονταν τις πρώτες ύλες; Υπήρχαν νομικοί ή άλλοι περιορισμοί;

Τι ψάχνουν

Φωτογραφίες επίπλων από την Αγγλοκρατία μέχρι σήμερα με έμφαση στα έπιπλα Formica φτιαγμένα στην Κύπρο.

Φωτογραφίες από εργαστήρια, πελεκανιά και εργοστάσια επίπλων των τελευταίων εκατό χρόνων.

Αποδείξεις και τιμολόγια αγοραπωλησίας υλικών και επίπλων που να δείχνουν τον κύκλο εργασιών μιας επιχείρησης ή ενός τεχνίτη.

Σχέδια, σκίτσα και καταλόγους προϊόντων.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό σπιτιών (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της εισβολής.

Φωτογραφίες χρήσης των επίπλων με ασυνήθιστο τρόπο (πχ: καρέκλες ως περπατούσες, καρέκλες ως τραπέζια κλπ)

Τεχνίτες ή πελεκάνους που να μπορούν να εξιστορήσουν την εξέλιξη των μεθόδων κατασκευής επίπλων μέσα από τα χρόνια.

Οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί σχετικό και χρήσιμο για την έρευνα μας.

Αν μπορείτε και συμφωνείτε να βοηθήσετε, οι ερευνητές προτρέπουν τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/cRP5MoZWvXWnLoST7 για να καταθέσουν τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες τους.

Η έρευνα αυτή διεξάγεται από το Serious Products Lab του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει αδειοδοτηθεί από το Συμβούλιο Βιοηθικής Κύπρου.

Ταυτότητα έρευνας

Συντονισμός έργου και έρευνα: Εύα Κοραή

Έρευνα και Εικονογράφηση: Μάριος Κωνσταντινίδης

Έρευνα: Κωνσταντίνα Niina Αχιλλέως + Tuomas Venalainen (DioDio Collective), Μάριος Ανδρέου (Cypriot Bauhaus)