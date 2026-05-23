Όταν ένα Μνημείο Μιλά: Μια Πρωτοποριακή Ψηφιακή Αναβίωση του Αγίου Νεοφύτου

Δημοσιεύθηκε 23.05.2026 10:00

Η Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά στο Εργαστήριο Ψηφιακής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ερευνητικό της Κέντρο «Μνημοσύνη» ανακοινώνουν με υπερηφάνεια μια σημαντική καινοτομία, αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού έργου EU Digital Europe, EUreka3D-XR.

Η Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου του 12ου αιώνα, μαζί με τον ίδιο τον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, «ζωντανεύουν» μέσα από υψηλής ποιότητας τρισδιάστατη ψηφιοποίηση, προηγμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και καινοτόμες τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/XR).

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το εγχείρημα αυτό υπερβαίνει την έννοια του «Ψηφιακού Διδύμου» (Digital Twin) και εισάγει την έννοια του «Διδύμου Μνήμης» (Memory Twin) — μια μετασχηματιστική προσέγγιση, κατά την οποία η πολιτιστική κληρονομιά δεν αναπαράγεται απλώς ψηφιακά, αλλά εμπλουτίζεται με γνώση, αφηγήσεις και βιωματικές εμπειρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο σηματοδοτεί μια καθοριστική μετάβαση: τη στιγμή κατά την οποία ένα μνημείο αποκτά «φωνή», μεταφέροντας την ιστορία, το νόημα και την πολιτιστική του αξία μέσα από προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές.

Η καινοτομία αυτή κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία του MIRALab στη Γενεύη και του Εργαστηρίου Ψηφιακής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο.

Η παρουσίαση στο κοινό θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2026, στις 10:00 π.μ. (μετά τη Θεία Λειτουργία), στον χώρο της Εγκλείστρας του Αγίου Νεοφύτου, κοντά στο ομώνυμο μοναστήρι στην Τάλα της Πάφου.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 2026 (Digital Heritage Summit 2026), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό τον Μάιο του 2026 και τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο EUreka3D-XR, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Digital Europe, βασίζεται στα επιτεύγματα του EUreka3D, αναπτύσσοντας καινοτόμα εργαλεία και σενάρια για εφαρμογές εκτεταμένης πραγματικότητας (XR). Στο πλαίσιο αυτό, μετατρέπει ποικίλα πολιτιστικά αγαθά — από δισδιάστατα και τρισδιάστατα αντικείμενα έως βίντεο, κείμενα, χάρτες και αφηγήσεις — σε ολοκληρωμένες, βιωματικές εμπειρίες.

Η Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου αποτελεί ένα από τα τρία εμβληματικά μνημεία που επιλέγηκαν ως βασικές μελέτες περίπτωσης του έργου. Τα άλλα δύο είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Bibracte στη Γαλλία και τα τείχη της Girona στην Ισπανία, τα οποία θα παρουσιαστούν κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου.

Η Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου: Ένα μνημείο παγκόσμιας σημασίας

Η Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου αποτελεί ένα μοναδικό βυζαντινό μνημείο, όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για ολόκληρο τον βυζαντινό κόσμο. Η σπηλιά επιλέχθηκε και λαξεύτηκε από τον ίδιο τον Άγιο Νεόφυτο το 1156, λειτουργώντας ως χώρος διαμονής, μελέτης και πνευματικής άσκησης. Με την ίδρυση του μοναστηριού, η Εγκλείστρα αποτέλεσε τον πυρήνα του, ενώ μετά τον θάνατό του Αγίου —ο οποίος τάφηκε στον ίδιο χώρο— μετατράπηκε σε ταφικό μνημείο και μέχρι σήμερα παραμένει σημαντικός προσκυνηματικός προορισμός.

Σε καλλιτεχνικό επίπεδο, το μνημείο ξεχωρίζει για το εικονογραφικό του πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Άγιο και υλοποιήθηκε από καλλιτέχνες με βαθιά γνώση της βυζαντινής ζωγραφικής της πρωτεύουσας, και όχι των επαρχιακών προτύπων που θα ανέμενε κανείς σε μια απομακρυσμένη περιοχή της αυτοκρατορίας. Ως εκ τούτου, η Εγκλείστρα αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της Κομνήνειας τέχνης και μνημείο ιδιαίτερης παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας.

Ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό επίτευγμα

Σε συνεργασία με το MIRALab της Γενεύης και την ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Europeana, η Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ευρώπη τα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης και καινοτόμου συνεργασίας.

Το επίτευγμα αυτό συνιστά την πρώτη ολοκληρωμένη επίδειξη της ψηφιακής αλυσίδας πολιτιστικής κληρονομιάς — από τη δημιουργία πιστοποιημένου τρισδιάστατου περιεχομένου υψηλής ποιότητας, έως τον εμπλουτισμό του μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και την παρουσίασή του με τεχνολογίες XR, απευθείας στον φυσικό του χώρο.

Βασιζόμενη στο Βραβείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απέσπασε το Εργαστήριο Ψηφιακής Κληρονομιάς το 2018, η Έδρα UNESCO προχωρά πλέον σε ένα νέο ορόσημο στην τεκμηρίωση και ανάδειξη του παρελθόντος, μέσα από τη μεθοδολογία «Memory Twin».

Η μεθοδολογία αυτή θα παρουσιαστεί στην Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου στις 24 Μαΐου 2026 και εισάγει ένα νέο παράδειγμα στην ψηφιακή μετάβαση του 21ου αιώνα, όπου η πολιτιστική κληρονομιά δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως στατική ή απλώς ψηφιακά αναπαραγόμενη, αλλά ως ένα δυναμικό πεδίο γνώσης, εμπειρίας και αφήγησης.

Εμπλέκοντας την κοινωνία μέσω της καινοτομίας

Το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση σε μαθητές και φοιτητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ακαδημαϊκών, πολυεπιστημονικών επαγγελματιών, πολιτικών φορέων και οργανισμών του πολιτισμού. Παράλληλα, υποστηρίζει ενεργά την εκπαίδευση, την έρευνα, καθώς και την επιστημονική και πολιτιστική διπλωματία, αναδεικνύοντας τη μετασχηματιστική δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Θέτοντας ένα νέο πρότυπο

Γεφυρώνοντας την πολιτιστική κληρονομιά με προηγμένες επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες, το EUreka3D-XR διαμορφώνει ένα νέο σημείο αναφοράς στον τομέα, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία διαφυλάσσεται, βιώνεται και μεταδίδεται στις επόμενες γενιές. Η εισαγωγή της έννοιας Memory Twin αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την ψηφιακή τεκμηρίωση του παρελθόντος στον 21ο αιώνα, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη διατήρηση όχι μόνο της μορφής, αλλά και του νοήματος, της μνήμης και της συλλογικής νοημοσύνης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο.