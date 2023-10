Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Μερικές επιλογές πολιτιστικών εκδηλώσεων για να περάσεις δημιουργικά το Σαββατοκύριακό σου

Ραντεβού με την Έλενα τη Ρεμπελίνα στο ΜΙΤΟΣ

Το ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει τη δεύτερη εκδοχή του πρότζεκτ «Επαναλήψεις, λογοτεχνικά δωμάτια» στο πλαίσιο της δράσης «Limassol art walks». Αυτή τη φορά, παρουσιάζει μία από τις σημαντικότερες ελληνόφωνες ποιητικές φωνές, την Κύπρια Έλενα Τουμαζή. Το «Επαναλήψεις λογοτεχνικά δωμάτια ΙΙ, Έλενα Τουμαζή η Ρεμπελίνα» είναι μια οπτικοακουστική εγκατάσταση που εξετάζει την έννοια της ιδιωτικότητας του δωματίου. Ένας νέος «τόπος» ειδικά διαμορφωμένος που δέχεται στο εσωτερικό του μικρές ομάδες θεατών, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια νέα συνθήκη γνωριμίας, ένα ραντεβού με τη συγγραφέα. Τα λογοτεχνικά δωμάτια εμπνέονται από το έργο «The Red Room - Child» (1994) της Γαλλίδας εικαστικού Λουίζ Μπουρζουά και για την κατασκευή τους έχουν συλλεχθεί πόρτες, πορτοπαράθυρα και επιφάνειες ερμαριών από μπάζα και σκιπ, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται. Η έννοια της επανάληψης συνδέεται με την ανάγκη να ξανα-δούμε, να ξανα-επισκεφθούμε κάποιους συγγραφείς και το έργο τους, όπως και με τη λειτουργία του δωματίου που κάθε φορά θα έχει περίπου διάρκεια 20 λεπτά για μικρή ομάδα θεατών και μετά θα επαναλαμβάνεται για τους επόμενους επισκέπτες. Σημειώνεται ότι, η Έλενα η Ρεμπελίνα, όπως ήταν το λογοτεχνικό της ψευδώνυμο, έφυγε πρόσφατα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, και δεν πρόλαβε να ζήσει την ολοκλήρωση του δικού της δωματίου.

Σάββατο 21/10, 11-20.00 & Κυριακή 22/10, 11.00-18.00 | Ξυδάδικο, Λεμεσός

«Open Up Festival» στην εντός των τειχών Λευκωσία

Το «Open Up Festival» είναι ένα πολυδιάστατο φεστιβάλ τεχνών που περιλαμβάνει εικαστική έκθεση, περφόρμανς, ανοικτή συζήτηση, διαλέξεις–περφόρμανς, βιντεοεγκαταστάσεις, σύνθετες δράσεις τέχνης, μουσική, προβολές, street party, γαστρονομικά δρώμενα και εργαστήρια. Στο φεστιβάλ παρουσιάζονται έργα των καλλιτεχνών που συμμετείχαν σε εργαστήρια, σεμινάρια και ποικίλες άλλες δράσεις που διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς που συμμετείχαν στο πρότζεκτ Open Up κατά τη διάρκεια του τετραετούς προγράμματος (2019-2023). Αυτή είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Κύπρο ένα τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο επιδιώκει να φέρει στην επιφάνεια και να δώσει βήμα σε περισσότερους από 100 καλλιτέχνες μέσα από προβολές, περφόρμανς, μουσική, εικαστικά δρώμενα, έκθεση, κατασκευές, ντιζάιν, μόδα και άλλα. Κατά την τετραήμερη διάρκεια του φεστιβάλ θα διεξαχθούν ποικίλες εκδηλώσεις σε τέσσερεις χώρους (NiMAC, Θέατρο Πόλης-ΟΠΑΠ, Gardens of the Future, και σε εξωτερικούς χώρους γύρω από το NiMAC), η είσοδος στις οποίες θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Σάββατο & Κυριακή 21-22/10, 10.00-22.00| NiMAC & Θέατρο Πόλης - ΟΠΑΠ, Λευκωσία

«Μια μέλισσα τον Αύγουστο» στο Θέατρο ΕΝΑ

Μία θεατρική μεταφορά της κωμικής ταινίας του Θοδωρή Αθερίδη «Μια μέλισσα τον Αύγουστο», παρουσιάζει το Θέατρο Ένα στο πλαίσιο του 26ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε σκηνοθεσία Πέτρου Χαραλάμπους. Το έργο διαδραματίζεται γύρω από τον Χάρη, ο οποίος βρίσκεται σε μια απομονωμένη παραλία με τις τρεις γυναίκες της ζωής του. Τη σύζυγό του Βασούλα, τη Γερμανίδα ετεροθαλή αδελφή του Χίντελγκαρντ, και την ερωμένη του Μαρία η οποία παριστάνει την κωφάλαλη φίλη της αδερφής του. Όλα κυλούν ομαλά μέχρι τη στιγμή που μια μέλισσα τσιμπάει τον αλλεργικό Χάρη, εκείνος πρήζεται και γίνεται αγνώριστος. Το τσίμπημα μιας μέλισσας θα γίνει η αφορμή για τον ήρωα να έρθει αντιμέτωπος με κρυμμένα μυστικά αλλά και με τον άλλο του εαυτό - το άλτερ ίγκο του. Το σοκ δεν θα είναι μόνο αλλεργικό, δεν θα παραμορφωθεί μόνο το σώμα του, αλλά θα συνειδητοποιήσει τον καλά κρυμμένο εαυτό του και θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τα κοντινά του πρόσωπα. Οι φόβοι, όπως η απόρριψη, η μοναξιά, ο θάνατος, που αντιμετωπίζει ο Χάρης, είναι ουσιαστικά και του κάθε ενός από εμάς.

Σάββατο 21/10, 20.30 & Κυριακή 22/10, 19.00 | Θέατρο ΕΝΑ, Λευκωσία

«Gran Bolero» στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Το έργο σύγχρονου χορού, του Χεσούς Ρούμπιο Γκάμο, κέρδισε το βραβείο «Premios Max 2020»: Καλύτερη Παραγωγή Χορού (ισπανικά βραβεία για τις παραστατικές τέχνες) και παρουσιάζεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας σε συνεργασία με την πρεσβεία της Ισπανίας στην Κύπρο προς τιμήν της Ισπανικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Β’ εξαμήνου του 2023. Το μπολερό, που συνέθεσε ο Μορίς Ραβέλ το 1928 στη βάση παραδοσιακών ισπανικών χορών, αποτελείται από δύο επαναλαμβανόμενα θέματα που γίνονται όλο και πιο συναρπαστικά. Ένα έργο υψηλής ενέργειας και διονυσιασμού, με την παγκοσμίου φήμης μουσική του Ravel, που αποτελεί μια ωδή στην ελπίδα και στον ίδιο τον χορό.

Σάββατο 21/10, 20.30 | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

«Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του» στον ΘΟΚ

Το πρώτο θεατρικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη ανεβαίνει στον ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευόπουλου. Μια κωμωδία που σκιαγραφεί αριστοτεχνικά το σύγχρονο παρόν μας μέσα από καθημερινές στιγμές, με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους που πασχίζουν να βρουν τα πατήματά τους σε έναν κόσμο ρευστό, γεμάτο διαψεύσεις και ματαιώσεις. Το έργο λαμβάνει χώρα σε ένα διαμέρισμα κάπου στην Αθήνα, μια παρέα τριαντάρηδων ξεδιπλώνει το κουβάρι των μεταξύ τους σχέσεων. Μία απιστία και η επικείμενη διάλυση ενός γάμου, αλλά και η αναβολή ενός άλλου, γίνονται η αφορμή για να εκδηλωθούν για πρώτη φορά συναισθήματα και να βγουν στην επιφάνεια προβλήματα, φόβοι και αγωνίες. Η κατάσταση εκτροχιάζεται. Επιθυμίες ανομολόγητες αποκαλύπτονται και αλήθειες έρχονται στο φως. Ένα έργο που μιλάει για την αγάπη που πλημμυρίζει μόλις σπάσουν οι οθόνες των κινητών. Προικισμένο με άφθονο χιούμορ αλλά και ευθύτητα, τόλμη και ρεαλισμό, το έργο θίγει ζητήματα όπως η δέσμευση, η σεξουαλικότητα, η μοναξιά, η πίστη και η ελευθερία της επιλογής.

Σάββατο 21/10, 20.30 & Κυριακή 22/10, 19.00 | ΘΟΚ, Λευκωσία

Φεστιβάλ τεχνών και τεχνολογίας «WIP» στη Λευκωσία

Ανακαλύψτε τη συγχώνευση τέχνης και τεχνολογίας στις εκθεσιακές ξεναγήσεις στο ερευνητικό κέντρο CYENS, από τις 15.00 μέχρι τις 16.30, στις καινοτόμες εγκαταστάσεις οργανωμένες στις θεματικές που συνδιαλέγονται από καθηλωτικές εμπειρίες VR και έργα πολυμέσων που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά ζητήματα σε φυσικές και ψηφιακές εγκαταστάσεις αλλά και σε παιχνίδια. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν επίσης ομιλίες, οι οποίες πραγματεύονται τη φύση των συνεργιών τέχνης και τεχνολογίας, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, σε συνδυασμό με περφόρμανς. Σήμερα Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023 το απόγευμα, ο πρώτος κύκλος ομιλιών του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 16.30 μέχρι τις 20.10, στους χώρους του δημαρχείου. Ο δεύτερος κύκλος ομιλιών θα συνεχιστεί αύριο Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, από τις 17.00 μέχρι και τις 20.00. Πρώτος θα βγει στη σκηνή ο Γιώργος Δήμογλου, ο οποίος θα μιλήσει για το νέο είδους διαδραστικού κινηματογράφου και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Στη συνέχεια, ο δρ Ανδρέας Παπαπέτρου θα παρουσιάσει το ερευνητικό πρόγραμμα REINHERIT H2020 μέσω του οποίου θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται εμβυθιστικές εμπειρίες στους χώρους του πολιτισμού. Τέλος, ο δρ Andrew Fischer θα πραγματοποιήσει ομιλία σχετικά με την επεκτασιμότητα (scalability), τη σύγχρονη εικόνα και τον σχηματισμό κόσμων.

Σάββατο & Κυριακή 21-22/10, 10-00-13.00 & 15.00-21.00 | Πλατεία Λέλλου Δημητριάδη, Λευκωσία