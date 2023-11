Κασσιανίδου: «Ο πολιτισμός μας προσφέρει στην οικονομία του τόπου μας»

Συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του Υφ. Πολιτισμού στη Βουλή

Διαφύλαξη και προώθηση του πολιτισμού μας εντός και εκτός Κύπρου συνεπάγεται με διαφύλαξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας και ιστορίας, του συστήματος αξιών της κοινωνίας μας, δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού παρουσίασε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το έτος 2024.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, μετά το πέρας της Συνεδρίας της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σημείωσε πως ο προϋπολογισμός «αποσκοπεί στη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και αναβάθμιση της ποιότητας του πολιτιστικού προϊόντος, ενώ παράλληλα», όπως πρόσθεσε, «στοχεύει σε δράσεις για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την προώθηση της πολιτιστικής διπλωματίας, καθώς και την ενίσχυση της πολιτιστικής παιδείας και εκπαίδευσης».

«Ο προτεινόμενος συνολικός Προϋπολογισμός (Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες) για το 2024 ανέρχεται στο ποσό ύψους €51.299.010 έναντι ποσού €47.517.193 για το 2023», είπε η Δρ. Κασσιανίδου. Διευκρίνισε σχετικά ότι «το ποσό αυτό είναι άθροισμα του Προϋπολογισμού του Υφυπουργείου και του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το οποίο εντάχθηκε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού την 1η Ιουλίου 2023, ολοκληρώνοντας», όπως ανάφερε, «τον κύκλο των κυρίων οροσήμων προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας διαχείρισης των θεμάτων που άπτονται του αρχαίου, του παραδοσιακού και του σύγχρονου πολιτισμού του τόπου μας». Υπογράμμισε δε ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του Υφυπουργείου αντιστοιχούν στο 35.56% επί του συνόλου του προϋπολογισμού.

Αναφερθείσα στη στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, είπε πως στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση και αναβάθμιση των χορηγικών προγραμμάτων για τους δημιουργούς και καλλιτέχνες, «προσφέροντας τους κίνητρα για να συνεχίσουν το δημιουργικό τους έργο». «Προωθούμε επίσης την πολιτιστική αποκέντρωση και την κινητικότητα των καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους ντόπιους καλλιτέχνες να εργάζονται δημιουργικά στον τόπο τους, αναδεικνύοντας την πολιτιστική του ταυτότητα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξή του», συμπλήρωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού.

Σημαντική χαρακτήρισε την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει το καθεστώς και την επαγγελματική ιδιότητα του καλλιτέχνη και την κοινωνική του ασφάλιση. «Το νομοσχέδιο βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο», είπε. Εξέφρασε, εξάλλου, την αισιοδοξία ότι «με τις προτάσεις που προωθούμε, θα ικανοποιήσει πάγια αιτήματα των καλλιτεχνών, όπως αυτό της κατοχύρωσης της επαγγελματικής τους ιδιότητας, αλλά και να στηρίξει την κοινωνική ασφάλιση αυτοεργοδοτούμενων καλλιτεχνών που εμπίπτουν σε συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία».

«Προτεραιότητά μας αποτελούν και οι υποδομές, οι οποίες στεγάζουν τον υλικό πολιτισμό μας», είπε ακολούθως η Δρ. Κασσανίδου. «Το Νέο Κυπριακό Μουσείο, αναμφίβολα αποτελεί το βασικότερο πολιτιστικό έργο υποδομής του κράτους» τόνισε και ενημέρωσε πως «ο παρών προϋπολογισμός θα καλύψει δαπάνες για μουσειακές μελέτες, δημιουργία γραφιστικών συνθέσεων και ψηφιακών εφαρμογών».

«Θεωρούμε επιτακτική και την ανάγκη για ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη σε τεμάχιο πλησίον του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή τη στιγμή, οριστικοποιούμε το κτιριολογικό πρόγραμμα, καθώς και την τελική εκτίμηση του κόστους», ανάφερε η Υφυπουργός.

Αναφερθείσα στον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, δήλωσε ότι αποτελεί «μια σημαντική παράμετρο στην προσπάθειά μας για διαφύλαξη και διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς μας για τις μελλοντικές γενιές».

«Με στόχο την εγκαθίδρυση μιας θεμελιώδους, συμμετοχικής πλατφόρμας που να ενθαρρύνει τη μάθηση, την έρευνα και τον κριτικό διάλογο γύρω από την τέχνη και τον πολιτισμό, εργαζόμαστε», σημείωσε η Υφυπουργός, «για τη δημιουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κύπρου, στο οποίο θα εντάσσονται οι δύο χώροι της Κρατικής Πινακοθήκης στη Λευκωσία (Majestic και ΣΠΕΛ)».

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Μουσείο Κώστα Αργυρού στο Μαζωτό, ενημέρωσε ότι είναι έτοιμο να ανοίξει, αποτελώντας, όπως είπε, «ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, αποκεντρωμένο από τις αστικές περιοχές». Τα εγκαίνια, είπε, θα τελεστούν στις 11 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, απευθύνοντας πρόσκληση στο κοινό να παραστεί σε αυτό το σημαντικό, όπως χαρακτήρισε, γεγονός.

Σε ό,τι αφορά στην Πολιτιστική Διπλωματία, «προωθούμε την αποτελεσματική εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς φορείς πολιτισμού, προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο εξωτερικό, καθώς και ενίσχυση των σχέσεων μας με άλλα κράτη», σημείωσε η Δρ. Κασσιανίδου.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρούμε στον σχεδιασμό στρατηγικής Πολιτιστικής Διπλωματίας, ανάφερε σχετικά και υπογράμμισε πως πρωταρχικός στόχος είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς φορείς πολιτισμού, όπως η Unesco.

«Αποτέλεσμα αυτής της κοινής μας προσπάθειας ήταν και η εκλογή της Κύπρου την περασμένη Παρασκευή στο συμβούλιο του Διεθνούς Κέντρου Μελέτης για τη Διαφύλαξη και την Αποκατάσταση των Πολιτιστικών Αγαθών (ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) στον οποίο συμμετέχει η Κύπρος από το 1963», τόνισε η Υφυπουργός Πολιτισμού.

Εξίσου σημαντικός στόχος, πρόσθεσε, «είναι η θεσμοθέτηση της παρουσίας του Συνδέσμου Εκδοτών Κύπρου και κυπριακών εκδοτικών επιχειρήσεων σε σημαντικές Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου».

«Θεωρούμε σημαντικό ορόσημο, τη μετά από απουσία 15 χρόνων, συμμετοχή της Κύπρου, μέσω του Συνδέσμου Εκδοτών Κύπρου, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης τον περασμένο μήνα. Η έκθεση αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του εκδοτικού κόσμου», υπογράμμισε η Υφυπουργός Δρ. Κασσιανίδου.

Ακολούθως αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση ενός παγκύπριου Δικτύου Κέντρων Φιλοξενίας Καλλιτεχνών που προωθείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, με τον διπλό στόχο της στήριξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της εξωστρέφειας.

«Με τις δράσεις αυτές, το Υφυπουργείο Πολιτισμού επιδιώκει την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών για ανάδειξη της πολιτιστικής υποδομής της χώρας και τη δημιουργία συνεργειών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Λαϊκής Παράδοσης και του Σύγχρονου Πολιτισμού που μπορούν να αντληθούν μέσα από την πλούσια κληρονομιά της Κύπρου και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νησιού», είπε και πρόσθεσε ότι «συναφής είναι και η περίπτωση του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας, το οποίο θα παραδοθεί στο τέλος του χρόνου και το οποίο θα φιλοξενεί εργαστήρια καλλιτεχνών και ξενώνες για βραχυχρόνια διαμονή».

Σε ό,τι αφορά στην έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού Νέων, ενημέρωσε η Υφυπουργός ότι «αποσκοπεί στην επαφή των νέων με όλες τις μορφές τέχνης και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, αφορά σε προπληρωμένη κάρτα, μέσω της οποίας οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολιτιστικά δρώμενα και να επισκεφθούν χώρους πολιτισμού».

«Η προώθηση της πολιτιστικής παιδείας και εκπαίδευσης είναι μια επίσης βασική μας επιδίωξη, η οποία διευκολύνει την επαφή με την ταυτότητα του τόπου μας και την ιστορία», ανάφερε πρόσθετα η Δρ. Κασσιανίδου.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι «για μάς κάθε πολιτιστική δραστηριότητα πρέπει να προάγει τον άνθρωπο και την κοινωνία».

«Διαφύλαξη και προώθηση του πολιτισμού μας εντός και εκτός Κύπρου συνεπάγεται με διαφύλαξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας και ιστορίας, του συστήματος αξιών της κοινωνίας μας. Επίσης είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε επιτέλους ότι ο πολιτισμός μας προσφέρει και στην οικονομία του τόπου μας και ότι μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα εάν τον αξιοποιήσουμε σωστά», είπε καταληκτικά η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ. Κασσιανίδου.

Μετά το πέρας της παρουσίασης του προϋπολογισμού, το Υφυπουργείο Πολιτισμού δημοσίευσε το Σχέδιο Δράσης του Υφυπουργέιου Πολιτισμού για το 2023-2024.