«Iconic Avedon» | Έκθεση στο Παρίσι για τον εμβληματικό φωτογράφο

Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του, η έκθεση εξερευνά το έργο του ιδιοφυούς φωτογράφου Ρίτσαρντ Άβεντον

Με την έκθεση «Iconic Avedon» στη Gagosian Gallery, στο Παρίσι που εξερευνά το έργο του ιδιοφυούς φωτογράφου Ρίτσαρντ Άβεντον, ο οποίος δημιούργησε καλτ εικόνες πολλών ινδαλμάτων της ποπ κουλτούρας γιορτάζονται τα 100 χρόνια από τη γέννηση του.

«Η φωτογραφία ήταν πάντα ένα είδος καθρέφτη διπλής όψης για μένα. Η μία πλευρά αντανακλά το θέμα μου, η άλλη εμένα» έλεγε ο αείμνηστος φωτογράφος, ο οποίος κατέγραψε τον κόσμο της μόδας και διακρίθηκε για τα πορτρέτα του που μαρτυρούν την παράξενη ικανότητά του να ξυπνά την ιδιαίτερη ζωτικότητα όσων φωτογράφιζε, τον Μπομ Ντίλαν, την Μάριαν Άντερσον, τους Beatles.

Η έκθεση, την οποία επιμελήθηκε ο Ντέρεκ Μπλάσμπεργκ σε συνεργασία με τους Τζος Τσουάνγκ και Λόρα Άβεντον, εκτείνεται σε δύο ορόφους στη Gallery Gagosian. Ένα κολάζ με τη Μέριλιν Μονρόεδεσπόζει στο ισόγειο και πολύ κοντά παρουσιάζεται το πορτρέτο «Sad Marilyn» εικόνα της σταρ σε ανθρώπινη στιγμή.

Στην έκθεση «Iconic Avedon» που εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, αναδεικνύονται και οι δεσμοί που ένωναν τον φωτογράφο με το Παρίσι, πόλη η οποία ήταν για εκείνον ένα πρώιμο πεδίο πειραματισμού.

Ο φωτογράφος επέστρεφε τακτικά στο Παρίσι για να φωτογραφίσει τις κολεξιόν για το Harper's Bazaar συνεργαζόμενος με τους εκδότες Κάρμελ Σνόου, Νταϊάνα Βρίλαντ και Νάνσι Γουάιτ, καθώς και με σχεδιαστές όπως ο Christian Dior, όχι μόνο για να δημιουργήσει ένα τολμηρό νέο όραμα της σύγχρονης γυναίκας αλλά και για να επαναφέρει τη λάμψη της μεγάλης πόλης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Οι φωτογραφίες του supermodel Ντόβιμα «Dovima with the Elephants» (1955) και της ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό είναι «Brigitte Bardot» (1959) στο Παρίσι περιλαμβάνονται στην έκθεσης, όπως επίσης πορτρέτα των Τσάρλι Τσάπλιν (1952), Ζακλίν Κένεντι (1961) και Τίνα Τέρνερ (1971) σε καθοριστικές στιγμές της ζωής τους.

«Η λέξη 'iconic' (εμβληματικός) που είναι συχνά επιθετικός προσδιορισμός στις φωτογραφίες του ισχύει και για τον δημιουργό τους και χρησιμοποιείται στον τίτλο της έκθεσης για να φωτίσει την εξαιρετική επιρροή του στον πολιτισμό σήμερα» επισημαίνεται.

Λίγο μετά την ίδρυση του στούντιο του στη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του 1940, ο Άβεντον ανέπτυξε ένα εφευρετικό, εκλεπτυσμένο και άμεσα αναγνωρίσιμο στυλ. Ως φωτογράφος για το Harper’s Bazaar (1944-65) και αργότερα για τη Vogue (1966-88), δημιούργησε πολλές από τις αντιπροσωπευτικές εικόνες των περιοδικών. Καθώς η φήμη του μεγάλωνε, φιγούρες που καθόρισαν τον 20ο αιώνα -καλλιτέχνες, συγγραφείς, καλλιτέχνες, διανοούμενοι και άλλοι αξιόλογοι-έλκονταν να δουν τον εαυτό τους μέσα από τον φακό του, τονίζεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Η δυνατή απεικόνιση από τον φωτογράφο το 1963 του Ουίλιαμ Κάσμπι, ενός από τους τελευταίους τότε εν ζωή ανθρώπους που γεννήθηκαν στη σκλαβιά και το πορτρέτο The Family (1976) των Αμερικανών που κινούσαν τα νήματα της εξουσίας, αλλά και επιλογές από τη συλλογή In the American West (1979-84) εξερεύνηση της αμερικανικής ενδοχώρας φιλοξενούνται επίσης στη γκαλερί στο Παρίσι.

H έκθεση «Iconic Avedon» που θα διαρκέσει έως τις 2 Μαρτίου του 2024 ακολουθεί την «Avedon 100» που διοργανώθηκε το 2023 στη Gagosian της Νέας Υόρκης, με φωτογραφίες 150 προσωπικοτήτων, καλλιτεχνών, σχεδιαστών μόδας, μουσικών και συγγραφέων.

