Μπιενάλε Βενετίας | Το Βατικανό με δικό του περίπτερο στις φυλακές Giudecca

Χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, κάποτε ήταν μοναστήρι και στη συνέχεια αναμορφωτήριο για «ιερόδουλες».

Η γυναικεία φυλακή Giudecca, που βρίσκεται σε ένα νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, θα παίξει αυτό το καλοκαίρι έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο: θα είναι το επίσημο περίπτερο του Βατικανού στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας.

Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 28 Απριλίου από τον Πάπα Φραγκίσκο και αυτή θα είναι η πρώτη παπική επίσκεψη στην Μπιενάλε από την ίδρυσή της το 1895.

Πρωταγωνιστής ανάμεσα στους καλλιτέχνες ο Maurizio Cattelan, που έχει παρουσιάσει το «La Nona Ora» («Η ένάτη ώρα», 1999), ένα έργο που απεικονίζει σε φυσικό μέγεθος τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ χτυπημένο από έναν μετεωρίτη. Σε αυτήν την έκθεση, ωστόσο, ο ιταλικής καταγωγής καλλιτέχνης συνεισφέρει ένα έργο που θα εκτεθεί στην πρόσοψη του παρεκκλησίου της φυλακής. Με αναφορά στον πίνακα του Andrea Mantegna «Lamentation Over the Dead Christ» («Θρήνος για τον νεκρό Χριστό»), είναι μια μεγάλης κλίμακας φωτογραφία των δικών του βρόμικων, σκονισμένων ποδιών.

Φωτ.: Naomi Rea

Το κοινό μπορεί να φτάνει στο νησάκι με βαρκάκια, στη φυλακή που είναι σε λειτουργία θα αφήνει το κινητό του και θα περνά από έλεγχο με φορητό ανιχνευτή μετάλλων για να μπει στο περίπτερο του Βατικανού.

Το σκηνικό της έκθεσης, γράφει το δελτίο Τύπου του Βατικανού, σκοπεύει να προωθήσει «μια κουλτούρα συνάντησης», για να επιστήσει την προσοχή στις «αλληλένδετες ιστορίες» μας με εκείνες των φυλακισμένων, επειδή «μιλούν για την ίδια πείνα για αγάπη, την ίδια επιθυμία για ζωή και στοργή, την ίδια ανησυχία για νόημα, όλα όσα η τέχνη πάντα επιδίωκε να αντικατοπτρίζει και να αντιπροσωπεύει».

Στους τοίχους εκτίθενται ριζοσπαστικά έργα της Corita Kent, γνωστής και ως Sister Mary Corita, μιας καλλιτέχνιδας με μια καινοτόμο προσέγγιση στον σχεδιασμό και την εκπαίδευση. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, ήταν διεθνώς αναγνωρισμένη και το έργο της αντανακλούσε τις ανησυχίες της για τη φτώχεια, τον ρατσισμό και τον πόλεμο, και τα μηνύματά της για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη συνεχίζουν να αφορούν το κοινό και σήμερα. Η Κεντ, η οποία πέθανε το 1986, πέρασε ένα μέρος της ζωής της ως καλόγρια.

Σε έναν μακρύ, στενό διάδρομο μεταξύ των κτιρίων της φυλακής και των εξωτερικών τοίχων της τα πλαϊνά είναι επενδεδυμένα με εφυαλωμένες πέτρινες πλάκες λάβας, ζωγραφισμένες από την καλλιτέχνιδα Simone Fattal με αποσπάσματα ποιημάτων που έγραψαν οι κρατούμενοι.

Μια λυρική εγκατάσταση της Ιταλοβρετανικής καλλιτεχνικής κολλεκτίβας Claire Fontaine κατέχει κεντρική θέση στο προαύλιο της φυλακής, με ένα παρήγορο μήνυμα: «Siamo con voi nella notte» – «Είμαστε μαζί σας όλη τη νύχτα». Οι ίδιοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν και την εγκατάσταση «The blindness of society», τοποθετημένη πίσω από μια σφραγισμένη πόρτα της φυλακής.

Η Γαλλίδα καλλιτέχνιδα Claire Tabouret ζωγράφισε στυλιζαρισμένα πορτρέτα βασισμένα σε φωτογραφίες των παιδιών των κρατουμένων. Courtesy of the artist and Almine Rech