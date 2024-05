Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Κάντι Ντάρλινγκ

Η σουπερστάρ Κάντι Ντάρλινγκ είναι συνώνυμο της απαράμιλλης γοητείας – μια πανέμορφη γυναίκα που παίζει μια ετοιμοθάνατη πανέμορφη γυναίκα. Η εικόνα της στο νοσοκομείο, έτοιμη για το κοντινό της πλάνο με μακιγιάζ και ένα μαύρο τριαντάφυλλο στο μαξιλάρι δίπλα της, μοιάζει με σκηνοθετημένη φωτογραφία για περιοδικό μόδας.

Αλλά αυτή η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από τον Peter Hujar, είναι τόσο καλοστημένη όσο και αληθινή. Η Κάντι Ντάρλινγκ πέθανε από λέμφωμα σε εκείνο το δωμάτιο του νοσοκομείου το 1974. Ήταν 29 ετών.

«Μην έρθεις πριν νυχτώσει»

Η Κάντι, η oποία υπήρξε είδωλο της τρανς κοινότητας, όντας και η ίδια τρανς γυναίκα, έζησε μια ζωή κατάλληλη για βιογραφία. Ο φίλος της Jeremiah Newton ξεκίνησε να γράψει την ιστορία της αμέσως μετά το θάνατό της. «Ποτέ δεν μου είπε γιατί σταμάτησε να εργάζεται πάνω σε αυτή», δήλωσε η Cynthia Carr, συγγραφέας του βιβλίου «Candy Darling: Dreamer, Icon, Superstar» στους Times.

«Μου προσέφερε τεράστια βοήθεια παίρνοντας συνεντεύξεις από περίπου πενήντα άτομα τη δεκαετία του 1970 και δίνοντάς μου τις κασέτες». Ο Newton πέθανε το 2023.

Ο αγώνας της Κάντι ως τρανς γυναίκας είναι ο λόγος που η Carr ανέλαβε αυτό το έργο. Τη μια στιγμή η Κάντι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο πλευρό του Άντι Γουόρχολ- στη συνέχεια, όπως διηγείται η Carr, επιστρέφει στο σπίτι της για να επισκεφθεί τη μητέρα της στο Massapequa Park του Long Island και η μητέρα της έλεγε: «Μην έρθεις πριν νυχτώσει. Μην αφήσεις κανέναν να σε δει. Μην ανοίξεις την πόρτα».

Φωτογραφία του Άντι Γουόρχολ, «Candy Darling» © 2024 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. /ARS