Η ρομπότ - μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Δρέσδης με τα φωτόσπαθα (βίντεο)

Ο Frank H. P. Fitzek, εκπρόσωπος του CeTI (Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Δρέσδης και ο Markus Rindt, διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Δρέσδης με τα ρομπότ. Photo: Robert Michael/dpa (Photo by Robert Michael/picture alliance via Getty Images)