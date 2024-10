Οι Γάλλοι «παίκτες»

Εγκατάσταση της έκθεσης «Never Alone: Video Games and Other Interactive Design» η οποία παρουσιάστηκε από τις 10 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι τις 16 Ιουλίου 2023, στο MoMA. Φωτ.: Emile Askey.