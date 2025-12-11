Η βουλγαρική παράδοση της γκάιντας στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO

Δημοσιεύθηκε 11.12.2025 08:10

Ο βουλγαρική γκάιντα και η παράδοση του παιξίματος του οργάνου αυτού έχουν πλέον συμπεριληφθεί επίσημα στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η ανακοίνωση έγινε από τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο X.

Το μήνυμα αναφέρει: «Νέα εγγραφή στον κατάλογο #ΆυληςΠολιτιστικήςΚληρονομιάς: Γκάιντες και η παράδοση του παιξίματος γκάιντας στη Βουλγαρία: μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, #Βουλγαρία. Συγχαρητήρια!»

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της 20ής συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί της Ινδίας, από τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου έως το Σάββατο.

Αυτό έρχεται μετά την υποβολή σχετικού φακέλου από τη Βουλγαρία για εθνική υποψηφιότητα φέτος για ένταξη στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Για να αναγνωριστεί επίσημα μια πρακτική ή ένα τέχνη ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει να μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά και να διατηρείται ζωντανό από μια κοινότητα, μεταξύ άλλων κριτηρίων. «Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά είναι σύμβολο πολιτιστικής εμπλοκής, ποικιλομορφίας και ζωντάνιας», δήλωσε ο Christoph Wulf, Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Επιτροπής της UNESCO.

Φέτος, οι ειδικοί θα εξετάσουν 11 υποψηφιότητες για τον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που Χρήζει Επείγουσας Διαφύλαξης, 54 υποψηφιότητες για εγγραφή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και μία πρόταση για τον Κατάλογο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.