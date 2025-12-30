Όταν ο δεινόσαυρος ξαναβρυχάται

Δημοσιεύθηκε 30.12.2025 11:28

Από πωλήσεις ρεκόρ ως ηθικές συζητήσεις και αμφιλεγόμενες νομικές διαμάχες, αυτό το γιγάντιο πλάσμα από την αρχαιότητα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα πρωτοσέλιδα.

Δεινοσαυρικά απολιθώματα υπό κατάσχεση

Η ζήτηση για απολιθώματα δεινόσαυρων παραμένει τεράστια και οι τιμές στις δημοπρασίες φτάνουν σε εντυπωσιακά επίπεδα — αλλά αυτό έχει προκαλέσει και νομικά προβλήματα.

Τον Νοέμβριο, δύο απολιθώματα Allosaurus και ένα σκελετός Stegosaurus, συνολικής αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 15,6 εκατ. δολάρια), κατασχέθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά τα απολιθώματα, ηλικίας από 145 έως 157 εκατομμυρίων ετών, ανήκαν σε άτομο που συνδέθηκε με την μεγαλύτερη υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στη Σιγκαπούρη.

Ένα ζευγάρι απολιθωμάτων Allosaurus που πωλήθηκε στη δημοπρασία Jurassic Icons του οίκου Christie’s στο Λονδίνο το 2024. Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του Κέντρου Τύπου του οίκου Christie’s.

Τα απολιθώματα είχαν αγοραστεί από δημοπρασία της Christie’s στο Λονδίνο το 2024, όπου ένα νεαρό και ένα ενήλικο Allosaurus πωλήθηκαν συνδυαστικά για πάνω από 8 εκατομμύρια λίρες (~10,7 εκατ. δολάρια) και ο Stegosaurus για περίπου 4,3 εκατομμύρια λίρες (~5,7 εκατ. δολάρια).

Τελικά, ο ιδιοκτήτης συμφώνησε να παραδώσει τα απολιθώματα — και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως διαμερίσματα στο Λονδίνο και αρχαία έργα τέχνης — στο πλαίσιο συμφωνίας με την αστυνομία.

Εντυπωσιακές πωλήσεις απολιθωμάτων

Οι δημοπρασίες δεινοσαυρικών απολιθωμάτων το 2025 ήταν εξαιρετικά υψηλές, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον ιδιωτών συλλεκτών αλλά και μεγάλων ιδρυμάτων.

Τον Ιούλιο, ένα μοναδικό νεαρό απολίθωμα Ceratosaurus πωλήθηκε από τον οίκο Sotheby’s για 30,5 εκατομμύρια δολάρια, πολύ πάνω από την εκτιμώμενη ανώτατη τιμή των 6 εκατ. δολαρίων — μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί για απολιθώματα σε δημοπρασία.

Μοναδικός νεαρός Ceratosaurus πουλήθηκε για 30,5 εκατομμύρια δολάρια στο Sotheby’s στις 16 Ιουλίου. Φωτογραφία: Matthew Sherman.

Για πρώτη φορά, και ο οίκος Phillips, γνωστός κυρίως για σύγχρονη τέχνη, εισήλθε στην αγορά δεινοσαύρων, προσφέροντας σκελετό νεαρού Triceratops τον Νοέμβριο, που πωλήθηκε για 5,4 εκατ. δολάρια — πάνω από το διπλάσιο της αρχικής εκτίμησης.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε ιδιώτες συλλέκτες. Για παράδειγμα, στο παρελθόν το Αμπου Ντάμπι αγόρασε τον πλήρη σκελετό T-Rex που ονομάζεται Stan για 31,8 εκατ. δολάρια, ο οποίος σήμερα εκτίθεται στο νέο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της πόλης.

Το πιο ακριβό απολίθωμα που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία, ένας Stegosaurus ονόματι Apex που αγόρασε ο συλλέκτης Kenneth Griffin για 44,6 εκατ. δολάρια, δόθηκε με δάνειο στο American Museum of Natural History στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προγραμματιστεί να παραμείνει έως το 2028.

Τέλος, το Smithsonian απέκτησε ένα πλήρες κρανίο Pachycephalosaurus, ηλικίας περίπου 67 εκατ. ετών, δωρεά ενός ζεύγους ιδιωτών – που θα εκτίθεται προσωρινά στο FossiLab του μουσείου.

Δημόσια αντίληψη και ηθικά ζητήματα

Η αυξανόμενη δημοτικότητα και εμπορευματοποίηση απολιθωμάτων έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις για ηθικά και νομικά ζητήματα γύρω από την εμπορία, την προέλευση και την πρόσβαση σε ευρήματα που αποτελούν κομμάτι της επιστημονικής μας κληρονομιάς.

Ορισμένοι επιστήμονες τονίζουν ότι μια μεγάλη μερίδα σκελετών T-Rex βρίσκεται σε ιδιωτικές συλλογές έναντι εκείνων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς — γεγονός που περιορίζει την επιστημονική έρευνα και την πρόσβαση του κοινού στη γνώση.

Επίσης, διάφοροι ειδικοί ζητούν αυστηρότερους κανόνες για το εμπόριο απολιθωμάτων, καθώς η συλλογή τους από ιδιωτικά ή ξένα εδάφη μπορεί να προκαλέσει νομικές επιπλοκές και ηθικά διλήμματα.

Το έργο Carrara Triceratops Skull (2025) του Paul Vanstone, που παρουσιάστηκε σε συνεργασία με τον David Aaron. Φωτογραφία: David Owens.

Με πληροφορίες από artnet.com