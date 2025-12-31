31 Δεκεμβρίου: Σαν σήμερα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ με αγωγή του ζητά τη διάλυση των Beatles

Μετά την αγωγή, ο Λένον, ο Χάρισον και ο Ρίνγκο Σταρ συνέχισαν να συνεργάζονται με τον Κλάιν, αλλά αρνήθηκαν να ανανεώσουν το συμβόλαιό του όταν αυτό έληξε τον Μάρτιο του 1973. Ο Κλάιν απάντησε με μήνυση κατά των Beatles και της Apple Corps αξιώνοντας 19 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 31 Δεκεμβρίου 1970, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μήνυσε τον Τζον Λένον, τον Τζορτζ Χάρισον και τον Ρίνγκο Σταρ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για τη νομική διάλυση της συνεργασίας των Beatles.

Εκείνη την εποχή, η κίνηση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μπορεί να θεωρήθηκε η αρχή του τέλους των Beatles, αλλά τελικά διέσωσε τον έλεγχο του συγκροτήματος επί του μουσικού τους καταλόγου, καθώς και την ιδιοκτησία της Apple Corps Limited.

«Με θεωρούσαν τον τύπο που διέλυσε τους Beatles και τον μπάσταρδο που μήνυσε τους φίλους του», δήλωνε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2020. «Και, πιστέψτε με, το πίστεψα αυτό. Ήταν τόσο διαδεδομένο που για χρόνια σχεδόν κατηγορούσα τον εαυτό μου».

Τα προβλήματα των Beatles και η αγωγή του Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Τα προβλήματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά όταν οι Beatles προσέλαβαν τον Νεοϋορκέζο λογιστή Άλεν Κλάιν ως μάνατζέρ τους, λίγο μετά τη δημιουργία της Apple το 1968.

Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος ήθελαν να συνεργαστούν με τον Κλάιν, ο οποίος είχε ιδρύσει την ABKCO Music & Records και είχε προηγουμένως διαχειριστεί τα οικονομικά του Σαμ Κουκ στις αρχές της δεκαετίας του '60, ενώ συνεργαζόταν εργαζόταν επίσης με βρετανούς καλλιτέχνες όπως οι Herman's Hermits και ο Donovan.

Ο ΜακΚάρτνεϊ, ήδη καχύποπτος απέναντι στον λογιστή από τις προηγούμενες, δυσάρεστες συναλλαγές του με τους Rolling Stones, ήταν στην αντίθετη πλευρά και προτιμούσε να εκπροσωπεί τον ίδιο και τις υποθέσεις του συγκροτήματος ο πεθερός του, Λι Ίστμαν.

The Long and Winding Road

Εκείνη την εποχή, ο Κλάιν ήταν επίσης μάνατζερ των Rolling Stones, οι οποίοι είχαν συνεχή ζητήματα και δικαστικές διαμάχες με τον μάνατζερ. Ο Μικ Τζάγκερ φέρεται να προειδοποίησε το συγκρότημα για τη συνεργασία. «Μην τον πλησιάζετε», έγραψε ο τραγουδιστής σε ένα σημείωμα προς τον ΜακΚάρτνεϊ.

Λίγο μετά την πρόσληψή του, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε αμέσως ρήξεις με τον Κλάιν. Αφού προσλήφθηκε ο παραγωγός Φιλ Σπέκτορ για να τελειώσει το 12ο και τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος «Let It Be» (την αρχική παραγωγή είχε κάνει ο μακροχρόνιος παραγωγός του συγκροτήματος Τζορτζ Μάρτιν), ο ΜακΚάρτνεϊ αντιτάχθηκε στις αλλαγές που έκανε ο νέος παραγωγός στην μπαλάντα του «The Long and Winding Road» και ήθελε να την αφαιρέσει από το υλικό του δίσκου.

Γεγονός είναι ότι η παρουσία του Κλάιν απλώς ενίσχυσε τις έντονες την εποχή εκείνη εσωτερικές διαμάχες στους κόλπους του συγκροτήματος. Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θέλησε να κυκλοφορήσει το ομώνυμο σόλο ντεμπούτο του πριν από την κυκλοφορία του «Let It Be», δέχτηκε αντιδράσεις από το γκρουπ και τον Κλάιν, γεγονός που τον ώθησε να αποκαλύψει στις 10 Απριλίου 1970 ότι δεν συνεργαζόταν πλέον με τους Beatles.

Δεδομένου ότι ο ΜακΚάρτνεϊ δεν μπορούσε να μηνύσει απευθείας τον Klein, προχώρησε μέσω του συγκροτήματος. «Δεν υπήρχε περίπτωση να σώσω το συγκρότημα για μένα, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψω τόσο σκληρά για όλη μου τη ζωή και να τα δω όλα να εξαφανίζονται σε μια ανάσα», δήλωνε. «Ήξερα επίσης ότι, αν κατάφερνα να το σώσω, θα έσωζα και εκείνους. Γιατί επρόκειτο να το χαρίσουν. Αγαπούσαν αυτόν τον τύπο, τον Κλάιν. Κι εγώ έλεγα: “Είναι ένας γ@μημ$νος ηλίθιος”».

Οι Beatles εναντίον του Άλεν Κλάιν

Το 1971, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κέρδισε την αγωγή για τη διάλυση των Beatles, αν και τα οικονομικά του συγκροτήματος παρέμειναν σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης μέχρι να μπορέσουν και τα τέσσερα μέλη να αποφασίσουν από κοινού τους αποδεκτούς όρους της διάλυσής τους.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τελικά δώσαμε στον Κλάιν το πάτημα, αν και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες», δήλωσε ο Τζον Λένον σε συνέντευξή του το 1973. «Ας πούμε ότι ενδεχομένως οι υποψίες του Πολ ήταν σωστές και η χρονική στιγμή ήταν η κατάλληλη».

Ο Λένον έγραψε αργότερα το τραγούδι «Steel and Glass», μια πιθανή αιχμή προς το πρώην μάνατζμεντ του συγκροτήματος: / «Αλλά δεν μπορείς να τραβήξεις τα νήματα αν τα χέρια σου είναι δεμένα / Τα δόντια σου είναι καθαρά, αλλά το μυαλό σου είναι καλυμμένο / Αφήνεις τη μυρωδιά σου σαν γάτα στο σοκάκι».

«Ήταν ο μόνος τρόπος για να σώσω τους Beatles»

«Ο μόνος τρόπος για να σώσω τους Beatles, την Apple και να κυκλοφορήσει το «Get Back» του σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον, που μας επέτρεψε να κυκλοφορήσουμε το «Anthology» και όλα αυτά τα υπέροχα remasters όλων των σπουδαίων δίσκων των Beatles, ήταν να μηνύσω το συγκρότημα», δήλωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. «Αν δεν το είχα κάνει αυτό, όλα θα ανήκαν στον Άλεν Κλάιν. Ο μόνος τρόπος που μου δόθηκε για να ξεφύγουμε από αυτό ήταν να κάνω αυτό που έκανα».

Οι μακροχρόνιες νομικές διαμάχες του συγκροτήματος έληξαν επίσημα στις 29 Δεκεμβρίου 1974, την ημέρα που οι Beatles διαλύθηκαν επίσημα.

Με πληροφορίες του American Songwriter / Πηγή: athensvoice.gr