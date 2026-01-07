Πολύτιμες πληροφορίες για βασικές τοποθεσίες μέσω του UNESCO Sites Navigator

Δημοσιεύθηκε 07.01.2026 11:59

Το UNESCO Sites Navigator είναι το ειδικό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για τις βασικές τοποθεσίες που έχει ορίσει η UNESCO σε όλο τον κόσμο παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Το εργαλείο χρηματοδοτείται από ειδικά ταμεία σε Βέλγιο και Ολλανδία και από το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την Κληρονομιά της UNESCO, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Το UNESCO Sites Navigator είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο παρακολούθησης που οπτικοποιεί μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Παγκόσμια αποθέματα βιόσφαιρας και γεωπάρκα της UNESCO.

Συγκεντρώνει σχεδόν 50 σχετικά σύνολα δεδομένων, υποστηρίζοντας βελτιωμένη παρακολούθηση μέσω τηλεπισκόπησης και παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις για τις τοποθεσίες, είτε πρόκειται για τις φυσικές τους αξίες, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, είτε για την έκθεσή τους σε κινδύνους και προκλήσεις.

Το UNESCO Sites Navigator περιλαμβάνει χαρτογραφικά εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να μετρούν αποστάσεις και περιοχές, να προσθέτουν σχόλια και να σχεδιάζουν απευθείας στον χάρτη, να εισάγουν αρχεία , να εξάγουν προσαρμοσμένους χάρτες και να έχουν πρόσβαση σε βασικές λεπτομέρειες τοποθεσίας στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά.

Ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι το αυτοματοποιημένο σύστημα ειδοποιήσεων, που προσφέρει καθημερινές και εβδομαδιαίες ενημερώσεις που προέρχονται από δορυφορικά και γεωχωρικά δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.