Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το αρχείο της Κίνησης «Οι Γυναίκες Επιστρέφουν»

Δημοσιεύθηκε 06.02.2026 17:00

Το αρχείο της Κίνησης «Οι Γυναίκες Επιστρέφουν» θα ψηφιοποιηθεί και θα διατίθεται σταδιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Βιβλιοθήκης «ΛΗΚΥΘΟΣ».

Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου θα βρίσκεται πλέον το αρχείο της Κίνησης «Οι Γυναίκες Επιστρέφουν», το οποίο αποτελείται κυρίως από αλληλογραφία, ανακοινώσεις, φυλλάδια και αφίσες της Κίνησης, αλλά και φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, δημοσιεύματα του κυπριακού και διεθνούς Τύπου κ.α.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, γυναίκες της Κίνησης προχώρησαν στην υπογραφή Συμφωνίας Δωρεάς, Χρήσης και Αξιοποίησηςτου σημαντικού αυτού αρχείου.

Τη Συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους της Κίνησης οι κυρίες Βάσω Πέτσα, Νταϊάνα Μαρκίδου και Καίτη Φτερακίδου, ενώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψεο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης και άλλες γυναίκες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη δράση της Κίνησης, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου, η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, κα Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες για την πολύτιμη δωρεά της Κίνησης, τόνισε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του επειδή το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της Βιβλιοθήκης του διασώζει, διαφυλάσσει και διαχειρίζεται πληθώρα αρχειακών πηγών, ως ένας ακόμα σημαντικός σταθμός μελέτης και ανάδειξης της σύγχρονης ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου.

Η Βάσω Πέτσα, εκ μέρους της Κίνησης «Οι Γυναίκες Επιστρέφουν» εξέφρασε τις ευχαριστίες όλων των εμπλεκομένων γυναικών, τόσο προς τον κ. Παπαπολυβίου, ο οποίος παρέλαβε αρχικά το αρχείο όσο και προς τη Βιβλιοθήκη.

Η κ. Πέτσα ανέφερε πως «η καλύτερη τύχη που θα μπορούσε να έχει το αρχείο βρίσκεται αποτυπωμένη στην παρούσα συμφωνία, την οποία με χαρά υπογράφουμε σήμερα, παραμονή της Ημέρας των Γραμμάτων».

Ολοκλήρωσε την αντιφώνησή της με την ευχή όπως «μέσα από το αρχείο να αναδειχθεί η δυναμική της Κίνησης και της ομαδικής εργασίας που μετατρέπει το ακατόρθωτο σε κατορθωτό».

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαπολυβίου, εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη της Κίνησης προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ ανέφερε πως η σύνδεση αυτού του γεγονότος με την Ημέρα των Γραμμάτων, πέραν του συμβολισμού της, αποτελεί και πράξη για την οποία εύχεται να μιμηθούν και άλλοι συμπολίτες μας.

Η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, εξέφρασε με τη σειρά της, ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη για τη δωρεά του αρχείου στη Βιβλιοθήκη, τονίζοντας τη σημασία της ανάδειξης αυτών των δράσεων, αφενός ως ανάγκη διάσωσης αυτού του πρωτογενούς πλούτου πληροφοριών, και αφετέρου για τη διασφάλιση ότι αυτές θα διατίθενται προς αξιοποίηση από τους σημερινούς και μελλοντικούς ερευνητές/τριες.

