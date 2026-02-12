Παρίσι: Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Η Κύπρος στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας»

Δημοσιεύθηκε 12.02.2026 09:49

Mέχρι τις 14 Ιουνίου 2026, η πολιτιστική κληρονομιά και η αδιάλειπτη ιστορία της Κύπρου φιλοξενείται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στο Παρίσι, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Η έκθεση που φέρει τον τίτλο «Chypre à la Bibliothèque nationale de France (BnF)», εγκαινιάστηκε την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2026, από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο επίσημης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της Γαλλίας κ. Emmanuel Macron, της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα κας Μαριλένας Ραουνά και της Υφυπουργού Πολιτισμού δρος Βασιλικής Κασσιανίδου.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν επίσης η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας κα Rachida Dati, η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας δρ Λίνα Μενδώνη και ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO δρ Khaled El-Enany, καθώς και εκλεκτές προσωπικότητες του πολιτιστικού γίγνεσθαι της χώρας.

Πρόκειται για μια μοναδική διοργάνωση, καθώς είναι η πρώτη φορά που η ΒnF διοργανώνει έκθεση σε συνεργασία με εξωτερικό φορέα και φιλοξενεί εκθέματα προερχόμενα από εξωτερικό εταίρο. Η διοργάνωση αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου πολιτιστικό γεγονός και ταυτόχρονα μια ουσιαστική γέφυρα διαλόγου ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γαλλία, ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας και των διμερών σχέσεων που ανέπτυξε το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου με τη BnF.

Η έκθεση, την οποία συνεπιμελήθηκε το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τραπέζης Κύπρου και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF) –με επιμελητές τους δρα Gilles Pécout εκ μέρους της BnF και δρα Γιάννη Τουμαζή και δρα Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου εκ μέρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου– στοχεύει στην ανάδειξη της μακραίωνης ιστορίας, του πολιτισμικού πλούτου και της διαχρονικής ευρωπαϊκής διάστασης της Κύπρου. Πολύτιμες αρχαιότητες, χειρόγραφα, σχέδια, χαρακτικά και αρχειακά τεκμήρια αφηγούνται την πορεία του νησιού από την αρχαιότητα και τη βυζαντινή κληρονομιά έως τη Φραγκοκρατία, τη Βενετοκρατία και τη νεότερη εποχή, φωτίζοντας τους δεσμούς με τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα έργα του Louis François Cassas, καθώς και οι μεταβυζαντινές εικόνες του 17ου-18ου αιώνα που αναδεικνύουν τη σημασία της ορθόδοξης βυζαντινής παράδοσης στο νησί. Οι δε κυπριακές συλλογές της BnF –η μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων παγκοσμίως μαζί με νομίσματα, χάρτες, αρχαιολογικά τεκμήρια και έργα τέχνης του 19ου αιώνα– αναδεικνύουν τη συνέχεια και τη λάμψη της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου.