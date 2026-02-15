Γιατί οι επιστήμονες «μυρίζουν» τις αρχαίες αιγυπτιακές μούμιες;

Δημοσιεύθηκε 15.02.2026 18:27

Οι αρχαιολόγοι ακολουθούν μια πιο επεμβατική προσέγγιση στην ανάλυση για τις μούμιες, κάτι που επιθυμούν να αλλάξουν.

Οι αρχαίες αιγυπτιακές μούμιες έχουν μια χαρακτηριστική οσμή που γνωρίζουν μόνο όσοι έχουν πλησιάσει αρκετά για να την μυρίσουν.

Τώρα, οι επιστήμονες έχουν «συλλάβει» αυτές τις αόρατες αναθυμιάσεις για να βρουν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που ταριχεύτηκαν.

Συνήθως, οι αρχαιολόγοι ακολουθούν μια πιο επεμβατική προσέγγιση στην ανάλυση για τις μούμιες, κόβοντας ένα κομμάτι επίδεσμου και διαλύοντάς το για να εντοπίσουν τη μοριακή σύνθεση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την ταρίχευση.

Αλλά αυτή η διαδικασία είναι εγγενώς καταστροφική. Μερικές φορές τα μόρια διαλύονται κατά τη διαδικασία. Και υπάρχουν μόνο συγκεκριμένα κομμάτια επιδέσμου που μπορείτε να αφαιρέσετε πριν η μούμια ξετυλιχθεί εντελώς.

Αντ' αυτού, μια ομάδα οργανικών γεωχημικών από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να συλλέξει δείγματα πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) από τον αέρα που περιβάλλει τη μούμια. Οι VOC είναι μόρια που αναδύονται εύκολα από την πηγή τους και διαχέονται στον αέρα, με τη μοναδική τους οσμή.

Ο ρόλος του αρώματος στις μούμιες

«Το άρωμα διαδραμάτιζε ζωτικό ρόλο στην αιγυπτιακή μυθολογία και τη μετά θάνατον ζωή», εξηγεί η ομάδα στην δημοσιευμένη μελέτη της.

«Τα μπαχαρικά θα ήταν πολύτιμα στη διαδικασία της ταρίχευσης λόγω του έντονου αρώματός τους, που κάλυπτε τις δυσάρεστες οσμές που συνδέονται με το θάνατο. Τα αρωματικά συστατικά των υλικών ταρίχευσης αποτελούν επίσης άμυνα κατά των παρασίτων και των μικροβιακών λοιμώξεων στα μουμιοποιημένα σώματα».

Οι επιστήμονες είχαν ήδη πάρει μια καλή μυρωδιά από εννέα μουμιοποιημένα σώματα στο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου το 2025, περιγράφοντας το άρωμά τους ως «ξυλώδες», «πικάντικο» και «γλυκό».

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ ήθελε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας άμεσα αυτές τις αρχαίες οσμές με τα συγκεκριμένα οργανικά στοιχεία ταρίχευσης που τις εκπέμπουν.

Ανέλυσαν 35 φυσικά δείγματα (μικρά κομμάτια ρητίνης, επίδεσμοι και ανθρώπινος ιστός) από 19 μούμιες, μια σειρά αναμφισβήτητα σημαντικών προσώπων που χρονολογούνται από το 2000 π.Χ. έως το 295 μ.Χ., τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν ολόκληρη τη διάρκεια της μουμιοποίησης στην Αρχαία Αίγυπτο. Όλα τα δείγματα προέρχονταν από μούμιες που φυλάσσονται σε μουσεία της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μικρά τμήματα αυτών των δειγμάτων είχαν αναλυθεί το 2006, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διάλυσης, η οποία έδωσε στην ομάδα του Μπρίστολ ένα σημείο αναφοράς για σύγκριση, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η μέθοδος αξιολόγησης οσμών που χρησιμοποίησαν ήταν αξιόπιστη και τι επιπλέον πληροφορίες μπορούσε να προσφέρει.

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης

Κάθε κομμάτι μούμιας τοποθετήθηκε σε έναν θάλαμο για να «αναπνεύσει», απελευθερώνοντας τυχόν πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που μπορεί να είχαν παραμείνει στο πέρασμα των αιώνων. Τα παγιδευμένα αέρια αναλύθηκαν στη συνέχεια με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας. Αυτές οι τεχνικές απομονώνουν και προσδιορίζουν συγκεκριμένα μόρια μέσα στο δείγμα, αποκαλύπτοντας ποια λίπη, κεριά και ρητίνες χρησιμοποιήθηκαν στο υγρό ταρίχευσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα βασικά συστατικά ήταν λίπη και έλαια, κερί μέλισσας, φυτική ρητίνη και πίσσα. Ωστόσο, η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι αυτές οι συνταγές άλλαζαν με την πάροδο του χρόνου.

Στις αρχές, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ταριχεύονταν τις μούμιες τους με απλούστερες συνταγές από λίπη και έλαια. Ωστόσο, αυτές οι συνταγές έγιναν πιο σύνθετες με την πάροδο του χρόνου, ενσωματώνοντας πιο ακριβά υλικά όπως ρητίνες ή έλαια από φυτά όπως το πεύκο, ο άρκευθος και ο κέδρος.

«Οι μούμιες από διαφορετικές ιστορικές περιόδους παρουσιάζουν διαφορετικές πτητικές συνθέσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάλυση πτητικών ουσιών μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα ελάχιστα επεμβατικό εργαλείο για τη διαφοροποίηση της χρονολογίας τους», γράφουν οι συγγραφείς.

«Επομένως, η ανάλυση VOC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια γρήγορη, μη καταστροφική, προκαταρκτική μέθοδος διαλογής για την απόκτηση χρήσιμων αναλυτικών πληροφοριών χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα του δείγματος ή για τον προσδιορισμό δειγμάτων για πιο περίπλοκες και χρονοβόρες αναλύσεις».

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Archaeological Science.

Με πληροφορίες από Science Alert