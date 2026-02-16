Ελλάδα: Δρομολογούνται διαδικασίες από το ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες της Καισαριανής - Τι λέει ο συλλέκτης που τις έχει

Δημοσιεύθηκε 16.02.2026 13:15

Όσα φανέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης - Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές δηλώνει ο Βέλγος συλλέκτης

Στον λόγο που αποφάσισε να κατεβάσει το σχετικό υλικό από το eBay, αναφέρθηκε- μεταξύ άλλων- ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ Ντε Κρένε (Tim de Craene) που έχει τις ιστορικές φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή.

Σε σημείωμα που έστειλε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», επισημαίνει πως «κατανοεί πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητης ιστορικής φύσης», δηλώνοντας σοκαρισμένος βαθιά «από τη ζημιά που προκλήθηκε στο μνημείο της Καισαριανής χθες».

«Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να είναι σημαντικά και λυπάμαι που το θέμα οικειοποιείται και πολιτικά. Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να κλείσω τις δημοπρασίες του eBay σχετικά με τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές Αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού», υπογραμμίζει.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι «τελικά, η απόφαση σχετικά με το σε ποιον και υπό ποιες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να βρουν νέο φύλακα εναπόκειται σε εμένα και σκοπεύω να λάβω τέτοιες αποφάσεις προσεκτικά, υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας».

Καισαριανή: Δρομολογούνται διαδικασίες από το ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει το θέμα που ανέκυψε με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών από τους ναζιστές κατακτητές την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, είπε πως το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους.

«Το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει ήδη τις διαδικασίες απόκτησής τους» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δήλωση για τις ιστορικές φωτογραφίες που ήρθαν στο φως έκανε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η Βουλή δεν έχει καμία δουλειά, είναι δουλειά του υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό για αυτά. Αντίστοιχη επιστολή (σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ. Εγώ θα ζητήσω την Πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η διάσκεψη των προέδρων ώστε να ελέγξουμε τη γνησιότητα φωτογραφιών. Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».

«Να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αποτυπώνουν την πορεία προς την εκτέλεση των 200 πολιτικών κρατουμένων του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου την 1η Μαΐου 1944, σε αντίποινα για την εκτέλεση Γερμανού αξιωματικού από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ», ζήτησε χθες από την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων.

«Το υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ' ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει, ώστε οι φωτογραφίες να αποσυρθούν από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, να εξεταστεί η γνησιότητα τους, και αν αποδειχτεί να επιστραφούν στην χώρα, να τεκμηριωθούν και να εκτεθούν σε κατάλληλο χώρο. Η εμπορική διακίνηση τέτοιων τεκμηρίων εγείρει σοβαρό ζήτημα σεβασμού προς τα θύματα και τη συλλογική μνήμη και είναι σημαντικό, με παρέμβαση του ΥΠΠΟ, να αποσυρθούν άμεσα από την πλατφόρμα eΒay. Εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητα τους, πρόκειται για τεκμήρια άμεσης ιστορικής και ηθικής βαρύτητα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη χθεσινή επιστολή του Ενιαίου Συλλόγου, που απεστάλη στην υπουργό Πολιτισμού.

Πηγή: lifo.gr