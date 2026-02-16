Πέθανε η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε ηλικία 99 ετών

Δημοσιεύθηκε 16.02.2026 22:39

Ήταν η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόνη, με πλούσιο συγγραφικό έργο

Σε ηλικία 99 ετών πέθανε η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, εμβληματική μορφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967 και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία του, το 1976.

Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967 και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία του, το 1976.

Στην Γαλλία είχε βραβευτεί, μεταξύ άλλων, με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύσεις είχε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, ήταν Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF.

Σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ το 2018, η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ είχε δηλώσει - μεταξύ άλλων - ότι «αν ξέρεις καλά Ελληνικά, ξέρεις λίγο και την ιστορία του τόπου σου, ωστόσο να μην ξέρεις μόνο Ελληνικά, αλλά και μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, ώστε να κατανοείς ότι και ο διπλανός σου καμιά φορά έχει δίκαιο».

«Οπότε, για να μάθεις να σέβεσαι και τον πολιτισμό του άλλου πρέπει να ξέρεις και μία ξένη γλώσσα τουλάχιστον», είχε προσθέσει.

Σχετικά με την αναγόρευσή της σε Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, η εξέχουσα ακαδημαϊκός είχε αναφέρει στο ΚΥΠΕ ότι «το σημαντικό δεν είναι το ότι ήμουν Ελληνίδα, το σημαντικό είναι ότι είμαι γυναίκα, Ελληνίδα ή Γαλλίδα. Το θέμα είναι περισσότερο γυναικείο από ό,τι μεταναστευτικό».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη διασύνδεση Εκκλησίας και εκπαίδευσης είχε πει ότι «η πείρα που έχω, λέγει ότι ο διαχωρισμός μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους βοήθησε την Εκκλησία όσο δεν φαντάζεστε». Είχε σημειώσει, επίσης, ότι θεωρεί τον Ρήγα Φεραίο «τον τελευταίο Βυζαντινό, γιατί, ακριβώς, το Βυζάντιο είναι μια πολυεθνική αυτοκρατορία, η οποία είχε μόνο πολιτισμό ελληνικό, δηλαδή, μονοπολιτιστικό, αλλά πολυεθνικό χαρακτήρα».

Στη συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ, η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ είχε δηλώσει ότι «οι Γάλλοι φοιτητές ξέρουν περισσότερα για το Βυζάντιο από ό,τι οι Έλληνες φοιτητές».

Για τη δική της πολιτική ταυτότητα, είχε πει ότι δεν έχει αλλάξει. «Γεννήθηκα και είμαι Αριστερή και Αριστερό θεωρώ αυτόν, ο οποίος μάχεται για μια δικαιότερη διανομή του κρατικού και του δημόσιου πλούτου», είχε τονίσει.