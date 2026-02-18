Στους δεσμούς με Αρβελέρ αναφέρεται το ΠΚ εκφράζοντας θλίψη για τον θάνατό της

Δημοσιεύθηκε 18.02.2026 13:10

«Ήταν μια από τις πρώτες πανεπιστημιακούς που κλήθηκαν στην Κύπρο στη δεκαετία του 1980 για να καταθέσουν την άποψη τους για την αναγκαιότητα του πανεπιστημίου»

Tη βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ εκφράζει με ανακοίνωσή της η κοινότητα του Πανεπιστήμιου Κύπρου.

«Η εκλιπούσα διατηρούσε επιστημονικούς δεσμούς και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του. Ήταν μια από τις πρώτες πανεπιστημιακούς που κλήθηκαν στην Κύπρο στη δεκαετία του 1980 για να καταθέσουν την άποψή τους για την αναγκαιότητα του πανεπιστημίου, στήριξε με συνεντεύξεις και με την αρθρογραφία της την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και παρευρέθηκε στα εγκαίνια και στην τελετή έναρξης του Πανεπιστημίου μας, τον Οκτώβριο του 1992», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Μέχρι πριν από λίγα χρόνια μετείχε σε επιστημονικές εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συνεργαζόταν με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μας. Το κόστος της απώλειάς της, και για αυτούς τους λόγους, είναι και για το Πανεπιστήμιό μας βαρύ», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Σηματοδοτεί μια πολύ μεγάλη απώλεια για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η εκλιπούσα ιστορικός (Αθήνα, 1926 - 2026), από τις κορυφαίες βυζαντινολόγους της σύγχρονης εποχής, διέπρεψε με τη διδασκαλία της στις έδρες μεγάλων πανεπιστημίων της Γαλλίας, της υπόλοιπης Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν διακεκριμένη συγγραφέας, τιμήθηκε με δεκάδες διακρίσεις από ακαδημαϊκά ιδρύματα όλου του κόσμου και με το έργο της είχε καθοριστικό ρόλο στο να αποκτήσει το Βυζάντιο και η βυζαντινή ιστορία μια νέα, θετική, διαφορετική εικόνα και πρόσληψη στην επιστημονική έρευνα», σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση.

Το Πανεπιστήμιου Κύπρου αναφέρει πως η εκλιπούσα «αναδείχθηκε με την προσωπικότητά της σε μια σημαντική φυσιογνωμία της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, έχοντας να επιδείξει και οργανωτικό έργο στα πανεπιστήμια όπου εργάστηκε, καθώς ανέλαβε με επιτυχία διοικητικά καθήκοντα και αξιώματα που δεν είχαν ποτέ προηγουμένως ανατεθεί σε γυναίκα ακαδημαϊκό στη Γαλλία, και μάλιστα προερχόμενη από χώρα του εξωτερικού. Εργάστηκε για πολλές δεκαετίες με πάθος, ενθουσιασμό και αφοσίωση και ενέπνευσε χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες, νέους και νέες ιστορικούς, στα Πανεπιστήμια όπου εργάστηκε ή δίδαξε».

Στην συλλυπητήρια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι «πέρα από το πλούσιο και σημαντικό συγγραφικό της έργο για τη βυζαντινή ιστορία, και τις εκατοντάδες εκλαϊκευτικές της διαλέξεις και δημόσιες παρεμβάσεις, η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ υπήρξε κορυφαία Ευρωπαία διανοούμενη και από τις σπουδαιότερες μορφές του σύγχρονου οικουμενικού Ελληνισμού. Επόπτευσε και διηύθυνε μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα, στη Γαλλία και στην Ελλάδα, και γνώρισε, συνδέθηκε και συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού πολιτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού στερεώματος. Παράλληλα, διατηρούσε μέχρι το τέλος της ζωής της έντονη τη μικρασιατική προσφυγική της ταυτότητα και τις κοινωνικές ευαισθησίες των παιδικών και νεανικών της χρόνων, έχοντας πάντοτε μεγάλη έγνοια και αγάπη για την ελληνική γλώσσα».