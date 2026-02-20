Παράθυρο logo
Ιστορία
Επίκαιρα
Η Ελλάδα απέκτησε τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή
Δημοσιεύθηκε 20.02.2026 16:15
Η Ελλάδα απέκτησε τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Τις ιστορικές φωτογραφίες με τους 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή τον Μάιο του 1944 από τους ναζί αποκτά η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σε δήλωσή της η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού τονίζει ότι εξετάστηκε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

«Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού» αναφέρει η Λίνα Μενδώνη και υπογραμμίζει ότι ήδη υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών.

 

Tags

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα