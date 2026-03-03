Παλάτι Γκολεστάν: Ζημιές στο μνημείο της UNESCO μετά από πλήγμα στο Ιράν (βίντεο, φώτος)

Δημοσιεύθηκε 03.03.2026 16:51

Το παλάτι, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που χρονολογείται από την εποχή της δυναστείας των Κατζάρ, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη.

Το Παλάτι Γκολεστάν του Ιράν, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υπέστη ζημιές στον απόηχο ενός αμερικανο-ισραηλινού πλήγματος, σύμφωνα με το ημι-επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency.

Η περίφημη αίθουσα του καθρεφτένιου θρόνου του παλατιού, μαζί με τα εκθέματα του μουσείου, είχαν μεταφερθεί προηγουμένως σε ένα ασφαλές υπόγειο θησαυροφυλάκιο μετά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025, όπως ανέφερε το Mehr News Agency.

Ζημιές στην οροφή του Παλατιού Γκολεστάν. Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters

Συντρίμμια στο δάπεδο. Majid Saeedi/Getty Images

Εκπρόσωπος της UNESCO δήλωσε ότι ο οργανισμός «έχει κοινοποιήσει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις γεωγραφικές συντεταγμένες των τοποθεσιών που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και εκείνων εθνικής σημασίας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή ζημιά».

Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters

Το Παλάτι Γκολεστάν έγινε για πρώτη φορά η έδρα της εξουσίας κατά τη διάρκεια της εποχής των Κατζάρ, όταν η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη, και διατήρησε αυτόν τον ρόλο και κατά την περίοδο των Παχλαβί.

Με πληροφορίες από CNNi και Reuters.