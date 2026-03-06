Sector 2: Λευκωσία : Η ιστορία της Πράσινης Γραμμής παρουσιάζεται παράλληλα και στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε 06.03.2026 16:00

Η περιοδική έκθεση του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας παρουσιάζεται στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 διοργανώνεται στην Αθήνα η έκθεση Sector 2: Λευκωσία. Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής της Κυπριακής Προεδρίας για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ισχυρή, ανθεκτική, κοινωνικά αλληλέγγυα και στρατηγικά αυτόνομη. Μια Ευρώπη που επενδύει στον άνθρωπο, στη μνήμη, στη δημιουργία και στον πολιτισμό ως συνεκτικό ιστό. Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

Η ιστορία της Πράσινης Γραμμής μέσα από μια βιωματική μουσειολογική εμπειρία

Η έκθεση Sector 2: Λευκωσία προτείνει μια σύγχρονη, βιωματική αφήγηση της ιστορίας της Πράσινης Γραμμής, μέσα από μια καινοτόμο μουσειολογική προσέγγιση που συνδυάζει την ιστορική έρευνα με τη σκηνοθετημένη εμπειρία. Ο τίτλος της έκθεσης επιλέγεται συμβολικά, παραπέμποντας αφενός στη γεωγραφική κατανομή της Λευκωσίας σε τομείς ελέγχου από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και αφετέρου στη συλλογική μοίρα μιας πόλης που εξακολουθεί να ορίζεται, εξήντα χρόνια μετά, από μια γραμμή διαχωρισμού.

Παράλληλη παρουσίαση στην Αθήνα

Η έκθεση στην Αθήνα, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Μαρτίου έως τις 24 Μαΐου 2026 στον εκθεσιακό χώρο του Δημόσιου Καπνεργοστασίου της Βουλής των Ελλήνων, και που τελεί υπό την αιγίδα της Βουλή των Ελλήνων, εντάσσεται στη στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αναδείξει τον πολιτισμό ως γέφυρα ιστορικής συνείδησης, διαλόγου και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση παρουσιάζεται ήδη ως παράλληλη έκθεση στη Λευκωσία έως τις 17 Ιουνίου 2026, στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Για την Αθήνα, η έκθεση έχει επανασχεδιαστεί. Η νέα επιμελητική προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νέου εκθεσιακού περιβάλλοντος, διατηρώντας τον πυρήνα της ιστορικής και βιωματικής αφήγησης, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει και προσαρμόζει τη μουσειολογική εμπειρία.

Η σημασία της έκθεσης για το ελληνικό κοινό

Η παρουσίασή της στην Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας γεγονός, καθώς συμβάλλει στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του ελλαδικού κοινού σε σχέση με την ιστορική και κοινωνική διάσταση της Πράσινης Γραμμής. Μέσα από τεκμήρια, μαρτυρίες και βιωματικές αφηγήσεις, οι επισκέπτες προσεγγίζουν σε βάθος τις συνέπειες του διαχωρισμού στον αστικό ιστό και στη συλλογική μνήμη, ενισχύοντας την κατανόηση μιας πραγματικότητας που εξακολουθεί να διαμορφώνει τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία αλλά και τη Λευκωσία ειδικότερα ως την τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Θεματικές ενότητες και ιστορικοί σταθμοί

Η διαδρομή στην έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες, με χρονολογικούς σταθμούς τα έτη 1956, 1958, 1963, 1964 και 1974, οι οποίοι λειτουργούν ως κλειδιά ερμηνείας της πορείας των δικοινοτικών σχέσεων καθώς και του τραυματικού αποτυπώματος που άφησε ο διαχωρισμός στον αστικό ιστό και στη συλλογική μνήμη. Από την ανάδειξη της αρχικής συνύπαρξης και των κοινωνικών δεσμών, έως τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 1963, τη σταδιακή απομάκρυνση των κοινοτήτων και τις μεταγενέστερες προσπάθειες επαναπροσέγγισης, η έκθεση επιχειρεί να συνθέσει ένα πολυεπίπεδο αφήγημα ιστορίας, εμπειρίας και μνήμης.

Τεκμήρια, έργα τέχνης και σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις

Το εκθεσιακό περιεχόμενο συγκροτείται από ιστορικά τεκμήρια, αρχειακό υλικό, αντικείμενα καθημερινής ζωής, έργα τέχνης και προφορικές μαρτυρίες, τα οποία πλαισιώνονται από σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, εγκαταστάσεις και έργα βιντεοτέχνης (video installations). Ο σχεδιασμός του εκθεσιακού χώρου ακολουθεί μια δαιδαλώδη και πυκνή διάταξη, παραπέμποντας στα στενά περάσματα της παλιάς Λευκωσίας και αποτυπώνοντας, σε επίπεδο εμπειρίας, τα αδιέξοδα, τις ρωγμές και τη σταδιακή αποξένωση που σημάδεψαν τη ζωή των κατοίκων της πόλης.

Ψηφιακή ξενάγηση μέσω Smartify

Το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα αυτόνομης ακουστικής ξενάγησης μέσω της εφαρμογής Smartify. Με τη σάρωση των QR codes που είναι τοποθετημένα στον εκθεσιακό χώρο, οι επισκέπτες αποκτούν πρόσβαση σε οργανωμένη ηχητική διαδρομή (ελληνικά και αγγλικά), η οποία τους καθοδηγεί συστηματικά στα εκθέματα, παρέχοντας τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιλεγμένες αφηγήσεις που αναδεικνύουν κρίσιμες πτυχές της ιστορικής διαδρομής της Λευκωσίας.

Η υπηρεσία αυτή ενισχύει την προσβασιμότητα και την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη, επιτρέποντας εξατομικευμένη και εις βάθος περιήγηση στο περιεχόμενο της έκθεσης.

Διοργανωτές:

Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 – www.cy2026.eu

Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας - www.gov.cy/culture

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας - leventismuseum.org.cy/el/

Στηρίζουν:

Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και Δήμος Λευκωσίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διάρκεια έκθεσης: 11 Μαρτίου - 24 Μαΐου 2026

Χώρος: Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Κολωνός 104 43, Αθήνα, Ελλάδα)

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Μάρτιος:

Τρίτες – Τετάρτες και Παρασκευές (εκτός 19 και 20 Μαρτίου): 10:00-12:00

Σάββατα (εκτός 21 Μαρτίου): 10:00-14:00

Απρίλιος:

Τρίτες – Τετάρτες και Παρασκευές (εκτός 9 και 10 Απριλίου): 10:00-12:00

Σάββατα (εκτός 11 Απριλίου): 10:00-14:00

Μάιος:

Τρίτες – Τετάρτες και Παρασκευές: 10:00-12:00

Σάββατα: 10:00-14:00

Περισσότερες πληροφορίες για την Έκθεση μπορείτε να βρείτε εδώ: https://bit.ly/4s4Npw8