Η έκθεση «Cyprus Insula: Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα» ταξιδεύει στις Βρυξέλλες (εικόνες)

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 15:00

Η εμβληματική έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου (ΠΙΤΚ) «Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα» ταξιδεύει στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άνοιξε αυτή την εβδομάδα στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, στον χώρο του Gare Maritime, μια προσαρμοσμένη εκδοχή της έκθεσης, με έμφαση στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Τα ψηφιακά, εμβυθιστικά και διαδραστικά εκθέματα συμπληρώνονται με υλικό από τις φωτογραφικές και αρχειακές συλλογές του ΠΙΤΚ, καθώς και με έργα Κυπρίων δημιουργών.

Οι πέντε πράξεις της έκθεσης εισάγουν τους επισκέπτες στην έννοια της κυπριακότητας προβάλλοντας τα στοιχεία που διαμόρφωσαν τον διαχρονικά ενιαίο κυπριακό πολιτισμικό χαρακτήρα αλλά και τα δύσκολα χρόνια που χαρακτηρίζουν την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου, έχοντας ως μήνυμα την αδιαπραγμάτευτη ενότητα του νησιωτικού της χώρου.

Επιμέλεια: Δρ Γιάννης Τουμαζής και Δήμητρα Ιγνατίου

Διάρκεια: Μάρτιος - Μάιος