Νέα αρχεία ρίχνουν φως στην ιστορία του Γρηγόρη Αυξεντίου

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 15:20

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ενισχύει την πρόσβαση στα αρχεία και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

To Υφυπουργείο Πολιτισμού στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την πρόσβαση στα αρχεία, την επιστημονική έρευνα και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, δήλωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου σήμερα.

Η κ. Κασσιανίδου μιλούσε στην εκδήλωση παράδοσης αντιγράφων 258 ψηφιακών τεκμηρίων από τις συλλογές των Ειδικών Δικαστηρίων που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο, στο Κέντρο Μελετών «Γρηγόρης Αυξεντίου».

Στο χαιρετισμό της η Υφυπουργός σημείωσε ότι τα αρχεία δεν είναι απλώς έγγραφα του παρελθόντος, αλλά «πολύτιμα τεκμήρια που μας βοηθούν να κατανοήσουμε βαθύτερα την ιστορία και την ταυτότητά μας».

Περαιτέρω αφού ανέφερε πως η παράδοση των συγκεκριμένων αρχείων αποτελεί μια ουσιαστική πράξη στήριξης της ιστορικής έρευνας και της τεκμηριωμένης μελέτης της νεότερης ιστορίας του τόπου, σημείωσε ότι τα αρχεία που παραδόθηκαν κατά την εκδήλωση, αποτελούν σημαντικές πρωτογενείς πηγές.

Επεσήμανε επίσης ότι η αξιοποίησή τους για τη διερεύνηση και εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου συμβάλλει στην προσπάθεια να φωτιστούν πτυχές της ιστορίας με επιστημονική μεθοδολογία, σοβαρότητα και σεβασμό προς την ιστορική αλήθεια.

Η ηρωική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου έχει χαραχθεί βαθιά στη συλλογική μνήμη του τόπου και συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές με τα ιδανικά της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της αυτοθυσίας, πρόσθεσε.

Επίσης η Υφυπουργός σημείωσε ότι η σχετική μελέτη, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η συλλογή αυτών των αρχείων, αναλήφθηκε αφιλοκερδώς από ιδιώτη δικηγόρο και συμπλήρωσε ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως η έρευνα και η ιστορική μνήμη αποτελούν συλλογική ευθύνη.