Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της εκκλησίας της Παναγίας της Μελίσσας στην Ακανθού (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 04.04.2026 09:00

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό σε ΜΚΔ, ο Επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ξεχωριστού μνημείου της εκκλησίας Παναγίας της Μελίσσας που βρίσκεται σε ένα μαγευτικό τοπίο στη βόρεια πλαγιά του Πενταδακτύλου, ανάμεσα στην Ακανθού και το Φλαμούδι.Το έργο υλοποιήθηκε με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική υποστήριξη της UNDP. Για τη διάσωσή της εκκλησίας εργάστηκαν αρμονικά με ζήλο και αφοσίωση Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συντηρητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, και οικοδόμοι.

Πρόκειται για καμαροσκέπαστο ναό ίσως του 19ου αιώνα άρρηκτα συνδεδεμένο με την εικόνα του Χρυσοσώτηρα, αφού καθοδόν από το λιμάνι για το χωριό, το μουλάρι που κουβαλούσε την εικόνα, ξέφυγε από το αφεντικό του και βρέθηκε μέσα σε σχινιά δίπλα στην εκκλησία της Μελίσσας. Η εκκλησία πιθανόν να είναι η κύρια εκκλησία ενός παλαιότερου οικισμού που εγκαταλείφθηκε ύστερα από κάποια επιδρομή ή θεομηνία. Βρίσκεται στα όρια του χωριού Φλαμούδι και εορτάζεται από κοινού, με τα δύο χωριά. Οι κάτοικοι του παλιού οικισμού μετοίκησαν είτε στην Ακανθού, είτε στο Φλαμούδι.