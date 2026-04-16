Το γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για επιστροφή αποικιοκρατικά λεηλατημένων έργων τέχνης

Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 17:00

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση: ομόφωνη έγκριση νομοσχεδίου για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν από την πρώην αποικιακή αυτοκρατορία της χώρας.

Οι βουλευτές της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ψήφισαν ομόφωνα τη Δευτέρα υπέρ ενός νομοσχεδίου που διευκολύνει την επιστροφή έργων τέχνης και αντικειμένων που είχαν λεηλατηθεί από πρώην γαλλικές αποικίες. Η Γαλλική Γερουσία είχε εγκρίνει το σχέδιο νόμου τον Ιανουάριο.

Πρόσφατα αιτήματα για την επιστροφή αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν υποβληθεί στη Γαλλία από χώρες όπως η Αλγερία, το Μάλι και το Μπενίν.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην απλοποίηση της επιστροφής πολιτιστικών αγαθών που αφαιρέθηκαν παράνομα από τις πρώην γαλλικές αποικίες, εστιάζοντας ιδίως σε αντικείμενα που αφαιρέθηκαν μεταξύ 1815 και 1972, έτος κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πολυαναμενόμενο αυτό νομοθέτημα για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών εγκρίθηκε σχεδόν μια δεκαετία μετά τη δέσμευση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να επιστρέψει πολιτιστικά αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από αφρικανικές χώρες.

«Η αφρικανική κληρονομιά δεν μπορεί να υπάρχει μόνο σε ιδιωτικές συλλογές και ευρωπαϊκά μουσεία», είχε δηλώσει ο Γάλλος πρόεδρος σε μια ομιλία του τον Νοέμβριο του 2017 (πηγή στα Αγγλικά) στην Ουαγκαντούγκου, στην Μπουρκίνα Φάσο. «Μέσα σε πέντε χρόνια θέλω να έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για προσωρινές ή μόνιμες επιστροφές αφρικανικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αφρική».

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι ένα κράτος πρέπει να υποβάλει αίτημα για την επιστροφή αντικειμένων και να δεσμευτεί ότι θα τα προστατεύει και θα τα εκθέτει στο κοινό. Το αίτημα θα αξιολογείται και θα εγκρίνεται από επιτροπή, με βάση αποδείξεις ότι τα αντικείμενα αποκτήθηκαν παράνομα ή με τη χρήση βίας. Εξαιρούνται στρατιωτικά αντικείμενα, δημόσια αρχεία και τα μερίδια από αρχαιολογικές ανασκαφές.

Παρότι η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο περί επιστροφής ήταν ομόφωνη, τα μέλη διαφώνησαν ως προς το εύρος του, ιδιαίτερα σε σχέση με τις χρονολογίες στις οποίες θα εφαρμόζεται.

Στις αρχές του έτους η Γαλλία επέστρεψε το ιερό τύμπανο Ντζιντζί Αγιόκβε στην Ακτή Ελεφαντοστού. Το ιερό τύμπανο είχε αφαιρεθεί από αποικιακά στρατεύματα το 1916.

