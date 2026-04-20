Η Αμμόχωστος της εικαστικής δημιουργίας σε επαυξημένη έκδοση

Δημοσιεύθηκε 20.04.2026 16:33

Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου (ΣΑΦΕΓΑ) παρουσιάζει την επαυξημένη δεύτερη έκδοση με τίτλο «Η Αμμόχωστος της Εικαστικής Δημιουργίας», σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 6:00 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία (Αγία Παρασκευή).

Η Αμμόχωστος υπήρξε, μέχρι το 1974, ένα ζωντανό κέντρο τέχνης και πολιτισμού, με σημαντική παρουσία στη ζωγραφική, τη γλυπτική και την κεραμική. Από την πόλη κατάγονται αξιόλογοι καλλιτέχνες, ενώ η δημιουργική τους πορεία συνεχίζεται μέχρι σήμερα μέσα από τους πρόσφυγες δημιουργούς και τις νεότερες γενιές.

Την καλλιτεχνική αυτή διαδρομή καταγράφει η επαυξημένη έκδοση του ΣΑΦΕΓΑ, η οποία εκτείνεται σε σχεδόν 400 σελίδες. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις καλλιτεχνών της Αμμοχώστου, με στοιχεία για τη σταδιοδρομία και το έργο τους, καθώς και επιλεγμένες απεικονίσεις. Το υλικό αντλείται και τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, από την Πινακοθήκη Αμμοχώστου, καθώς και από αρχεία και εργαστήρια καλλιτεχνών που έζησαν και δημιούργησαν στην πόλη, συμβάλλοντας στη διάσωση και ανάδειξη της καλλιτεχνικής μνήμης της. Στην έκδοση ενσωματώνονται επίσης πρόσφατες φωτογραφίες από την περίκλειστη πόλη, καθώς και μέρος των 219 έργων που επιστράφηκαν από Τουρκοκύπριους το 2019.

Την έρευνα και συγγραφή υπογράφει η ιστορικός τέχνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαρίνα Σχίζα. Η καλλιτεχνική και τυπογραφική επιμέλεια είναι της Βούλας Κοκκίνου (Εκδόσεις Εν Τύποις), ενώ την επιμέλεια και διόρθωση των κειμένων ανέλαβε ο Γιάννης Κυπρής.

Η έκδοση κατέστη δυνατή χάρη στην ευγενή χορηγία των Άδωνη και Θέμη Παπαδόπουλου.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Υφυπουργός Πολιτισμού δρ Βασιλική Κασσιανίδου και ο Πρόεδρος του ΣΑΦΕΓΑ Κώστας Ιακώβου. Την έκδοση θα παρουσιάσει ο δρ Γιάννης Τουμαζής, πρώτος Υφυπουργός Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και νυν Διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με αντιφώνηση της συγγραφέως της έκδοσης.

Ο ΣΑΦΕΓΑ ευχαριστεί την Τράπεζα Κύπρου για τη στήριξη της εκδήλωσης.