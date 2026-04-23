The Flycatcher | H ιστορία της εξάλειψης της ελονοσίας στη Κύπρο σε ντοκιμαντέρ

Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 10:26

Η ζωή και το έργο του Mehmet Aziz, πρώτου Διευθυντή Υγειονομικών Υπηρεσιών κατά την αποικιοκρατική περίοδο, αλλά και ιστορίες ανθρώπων, του τόπου και των κοινοτήτων, καθώς και των εργασιακών συνθηκών και αγώνων της εποχής.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), σε συνεργασία με την ομάδα του έργου AfterMalaria, διοργανώνει την πρώτη δημόσια προβολή του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ The Flycatcher.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος (Στοά) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και αποτελεί μια διατμηματική σύμπραξη που φέρνει κοντά επιστημονικά πεδία όπως η Δημόσια Υγεία και Επιδημιολογία, η Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Εντομολογία, η Κοινωνική-Ιατρική Ανθρωπολογία και Εθνογραφία, καθώς και οι Καλές Τέχνες και τα Πολυμέσα, αναδεικνύοντας τη σημασία του διεπιστημονικού διαλόγου στην κατανόηση σύνθετων κοινωνικών ζητημάτων και θεμάτων Δημόσιας Υγείας.

Το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ The Flycatcher αναδεικνύει την ιστορία του πώς η Κύπρος έγινε από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που εξάλειψαν την ελονοσία. Μέσα από πολυεπίπεδες αφηγήσεις, δεν παρουσιάζεται μόνο η ζωή και το έργο του Mehmet Aziz, πρώτου Διευθυντή Υγειονομικών Υπηρεσιών κατά την αποικιοκρατική περίοδο, αλλά φωτίζονται και οι ιστορίες των ανθρώπων, του τόπου και των κοινοτήτων, της αποικιοκρατίας, καθώς και των εργασιακών συνθηκών και αγώνων της εποχής.

Πρόκειται για δημιουργία των Avi Betz-Heinemann και Johan Duchateau και της ομάδας After Malaria (https://blogs.helsinki.fi/after-malaria/) που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Το έργο δεν αφηγείται απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ιστορία τόσο της Δημόσιας Υγείας όσο και των εργασιακών δικαιωμάτων, αναδεικνύοντας «ιστορίες που υπήρχαν πάντα, αλλά σπάνια ακούγονται». Η ταινία προσφέρει μια βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση της δημόσιας υγείας και της κληρονομιάς της, και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συλλογική ιστορική μνήμη, από την εξάλειψη της ελονοσίας μέχρι τις προεκτάσεις του σήμερα και την προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας (One Health).

Κατά την εκδήλωση θα παρευρεθεί ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ και συντονιστής του έργου AfterMalaria, Avi Betz-Heinemann, ο οποίος θα συμμετάσχει στη συζήτηση που θα ακολουθήσει την προβολή. Θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και το Υπουργείο Υγείας.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Εταιρείας Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας (CyEPHA).

Προβολή του ντοκιμαντέρ The Flycatcher

Ημερομηνία και ώρα: Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, ώρα 18:00

Χώρος προβολής: Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος (Στοά), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, απαιτείται εγγραφή μέσω του πιο κάτω συνδέσμου: https://forms.office.com/e/9SMh22CRQK