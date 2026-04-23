Στην επέτειο των οδοφραγμάτων, ο «Σοφοκλής» εξερευνεί το σενάριο της επιστροφής - Πρεμιέρα σήμερα στο YouTube

Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 09:06

Μια νέα ανεξάρτητη κυπριακή ταινία που εξερευνά τη μνήμη, τον διχασμό και την επιστροφή, θα κάνει πρεμιέρα στο διαδίκτυο, σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 21.00, τιμώντας την επέτειο του ανοίγματος των οδοφραγμάτων του νησιού το 2003.

Ο «Σοφοκλής», μια ταινία μεγάλου μήκους σε σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ και μουσική του Εβρέν Μανέρ, ακολουθεί έναν ηλικιωμένο άνδρα που επιστρέφει στο χωριό του μετά από δεκαετίες χωρισμού. Το ταξίδι του δεν αφορά την ανάκτηση του παρελθόντος, αλλά την αντιπαράθεση με ό,τι έχει απομείνει.

Αντί για μια παραδοσιακή κυκλοφορία, οι δημιουργοί επέλεξαν να παρουσιάσουν το έργο ως μια σειρά 7 επεισοδίων στο YouTube, καθιστώντας το ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό σε όλο το νησί και τη διασπορά. Διαθέτοντας την ταινία ελεύθερα στο διαδίκτυο, η ομάδα στοχεύει να ανοίξει χώρο για συζήτηση, προβληματισμό και κοινή μνήμη μεταξύ των κοινοτήτων.

«Θέλαμε αυτή η ιστορία να φτάσει απευθείας στους ανθρώπους», λέει ο Μανέρ. «Όχι μόνο στους κινηματογράφους, αλλά στα σπίτια και στις δύο πλευρές».

Σημειώνεται ότι η ταινία υλοποιήθηκε από Τουρκόφωνους και Ελληνόφωνους Κύπριους οι οποίοι πίστεψαν στην ιστορία και ενώθηκαν για να την αφηγηθούν.

Δείτε το trailer:

«Πρώτα, ακούστε την ιστορία. Μετά, δείτε τον ήχο»

Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια ανεξάρτητης δουλειάς, ο «Σοφοκλής» κυκλοφορεί μέσα από μια σταδιακή δομή πολλών μερών, σχεδιασμένη να αφήνει χρόνο για αναστοχασμό και διάλογο. Οι δημιουργοί περιγράφουν αυτή την προσέγγιση ως μια προσπάθεια να ξεπεράσουν την παθητική θέαση και να δημιουργήσουν μια πιο καθηλωτική, κοινή εμπειρία, όπου το κοινό μπορεί να εμπλακεί με την ιστορία βήμα προς βήμα.

Το έργο ξεκίνησε με την κυκλοφορία του πρωτότυπου soundtrack, σε σύνθεση του Μανέρ, το οποίο λειτουργεί ως συναισθηματική πύλη εισόδου στον κόσμο της ταινίας. «Πρώτα, ακούστε την ιστορία. Μετά, δείτε τον ήχο», σημειώνει ο ίδιος.

Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Η Άφιξη» (The Arrival), κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, μια ημερομηνία που συνεχίζει να φέρει συναισθηματικό βάρος για πολλούς Κύπριους.

Δείτε το πρώτο επεισόδιο: