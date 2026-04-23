«Upstander» | Η μαθητική ταινία της Άννας Μαυρομμάτη βραβεύτηκε στο Cyprus Film Days for Children and Youth

Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 12:34

Μια μαθητική ταινία stop-motion που καταπιάνεται με τον σχολικό εκφοβισμό και τη δύναμη του να σπάζεις τη σιωπή απέσπασε το 1ο Βραβείο στο Cyprus Film Days for Children and Youth 2026.

Η ταινία «Upstander», δημιουργία της Άννας Μαυρομμάτη από το Γυμνάσιο Ακροπόλεως, αναδεικνύει τη σημασία του να μιλά κανείς απέναντι στον εκφοβισμό, προβάλλοντας την ανάγκη για ενεργή στάση και στήριξη των θυμάτων.

Οι ταινίες αξιολογήθηκαν από 7μελή κριτική επιτροπή επαγγελματιών, με πρόεδρο τον casting director Σταύρο Ράπτη και μέλη τους Μίνω Παπά, Άννα Φωτιάδου, Άθω Αντωνίου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ανδρέα Τσέλεπο και Γιάννη Aντώνα.

Οι νικητές λαμβάνουν βραβεία που περιλαμβάνουν υποτροφίες στο UCLan Cyprus, φωτογραφικό εξοπλισμό και διαμονή στο ξενοδοχείο από το Columbia Beach Resort, δωρεάν μαθήματα κινηματογράφου και υποκριτικής από το The film and stage studio και δωρεάν εισιτήρια εισόδου στο K-Cineplex ενώ οι βραβευμένες ταινίες προβάλλονται πριν από τις προβολές ταινιών του Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος για Παιδιά και Νεαρά Άτομα 2026.

Παράλληλα, η «Upstander», όπως και οι άλλες τρεις πρώτες διακριθείσες ταινίες, θα παρουσιαστούν στο διεθνές φεστιβάλ εκπαιδευτικού κινηματογράφου (FIFE) στη Γαλλία, δίνοντας στους νέους δημιουργούς της Κύπρου τη δυνατότητα να προβληθούν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Σημειώνεται ότι το Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος για Παιδιά και Νεαρά Άτομα εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2026, που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.