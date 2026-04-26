«Βαρώσια, η Πόλη Όμηρος» | Προβολή του ντοκιμαντέρ της Sylvie Deleule
Δημοσιεύθηκε 26.04.2026 13:06
Μια συγκλονιστική περιήγηση στην ιστορία της Κύπρου μέσα από το βραβευμένο έργο της Sylvie Deleule.

Την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026, η προβολή του ντοκιμαντέρ «Βαρώσια, η Πόλη Όμηρος» (2024) στον κινηματογράφο Πάνθεον, στη Λευκωσία. Το έργο της διακεκριμένης σκηνοθέτιδας Sylvie Deleule τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Ciné Paris Film Festival τον Σεπτέμβριο του 2025.

Λίγα λόγια για το έργο 

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια βαθιά γεωγραφική και ιστορική κατάδυση στην πρόσφατη ιστορία της Κύπρου. Τα Βαρώσια συμβολίζουν τα παράδοξα ενός νησιού διχοτομημένου, πλούσιου αλλά τραυματισμένου, λαμπερού αλλά σκιασμένου από τις διαιρέσεις του. Από κορυφαίο τουριστικό θέρετρο της Μεσογείου τη δεκαετία του ’60, η πόλη μετατράπηκε σε μια «πόλη-φάντασμα» υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού, παραμένοντας παγωμένη στον χρόνο από το 1974.

Μέσα από συναντήσεις με ανθρώπους και από τις δύο πλευρές της πράσινης γραμμής, η Deleule αναδεικνύει τον αγώνα για τη διατήρηση της μνήμης και την προσπάθεια για συμφιλίωση. Το έργο θέτει το καίριο ερώτημα: Πώς χτίζεις μια ζωή για σένα και τα παιδιά σου όταν στερείσαι ένα μέρος της ιστορίας σου;.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ώρα: 20.00

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον

Είσοδος Ελεύθερη. Η προβολή γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αμμοχώστου.

