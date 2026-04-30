«Let’s pitch some shorts!» | Εργαστήριο για ταινίες μικρού μήκους και pitching forum με βραβείο €3.000

Δημοσιεύθηκε 30.04.2026 16:22

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου 2026, από τις 09.30 έως τις 17.30, στο Vern’ University, ενώ το Pitching Forum θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2026, στις 10.30, στον κινηματογράφο Kaptol Cinema Boutique στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Τα Creative Europe MEDIA Desks από Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία, σε συνεργασία με το Film Center of Montenegro, το Arts Council Malta και τον Οργανισμό για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πολιτιστικές Σχέσεις στην Κύπρο, διοργανώνουν το εργαστήριο «Let’s pitch some shorts!», το οποίο θα κορυφωθεί με Pitching Forum.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του κινηματογράφου και φοιτητές, κυρίως σκηνοθέτες και σεναριογράφους, με έμφαση σε σχέδια ταινιών μικρού μήκους μυθοπλασίας. Στόχος είναι να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν αποτελεσματικά τα έργα τους σε επαγγελματίες του χώρου, όπως παραγωγούς, διανομείς και sales agents, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Το εργαστήριο θα συντονίσει η έμπειρη Γερμανίδα παραγωγός Roshanak Behesht Nedjad, η οποία δραστηριοποιείται στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες και διακρίσεις.

Συνολικά θα επιλεγούν μέχρι δέκα πρότζεκτ από τις συμμετέχουσες χώρες.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ένα ενιαίο αρχείο PDF και να περιλαμβάνουν:

Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 1 σελίδα)

Φωτογραφία

Σύνοψη (μέχρι 1 σελίδα)

Logline (3 προτάσεις)

Οικονομικό πλάνο (αν υπάρχει παραγωγός) ή εκτιμώμενο προϋπολογισμό

Σκηνοθετική προσέγγιση

Απάντηση στο ερώτημα «ποιο είναι το κοινό-στόχος και γιατί»

Όλες οι αιτήσεις, καθώς και το ίδιο το εργαστήριο, θα διεξαχθούν στα αγγλικά, ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν και σχετικές εργασίες κατά τη διάρκειά του.

Το πρώτο βραβείο για το καλύτερο pitch ανέρχεται στις 3.000 ευρώ. Επιπλέον, θα δοθεί βραβείο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το European Short Pitch, ενώ η Sayonara Film θα προσφέρει σε ένα πρότζεκτ ανάπτυξη στρατηγικής φεστιβαλικής πορείας και διανομής.

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους των Euro Connection (Clermont-Ferrand International Short Film Festival), European Short Pitch, Sayonara Film και Baltic Pitching Forum.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία στο email ng@epcr.org.cy, με θέμα «Let’s pitch some shorts!», μέχρι τις 17 Μαΐου.